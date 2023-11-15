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Музей-заповедник А.С. Пушкина предлагает посетителям окунуться в мир археологии

15 ноября 2023, 17:51
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина открылась выставка «Земля. Лопата. Каска. Слой», подготовленная совместно с Воронежским областным краеведческим музеем. Об этом сообщает пресс-служба Министерстве культуры и туризма Московской области.
На выставке представлены более 100 предметов материальной культуры XV –начала XX веков. Кресты-энколпеоны ХV – XVI веков, фрагменты печных изразцов конца ХVI века из дворца Бориса Годунова, нюрбергский торговый жетон и польская монета ХVII века, найденные при раскопках в Больших Вяземах и на близлежащей территории, перенесут посетителей на несколько веков назад и дадут представление о жизни и деятельности Бориса Годунова (владельца Вязем), его гостях – иноземных послах, а также о тех, кто бывал здесь в Смутные времена.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области


«Название, это предметы, которые больше всего используются в археологических раскопках. Сейчас идет интенсивное строительство, города развиваются и многие памятники культуры страдают из-за этого. И вот выставка призвана показать значение археологии, почему это важно и нужно, в чем ее суть. К сожалению большинство наших посетителей не представляют даже что это. Выставка рассказывает, как работает археолог, чем он пользуется, что он делает потом, после раскопок», - рассказал Владимир Сизов заместитель директора по научной работе Историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина.

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника А.С. Пушкина

Также посетителей выставки ждет специальная программа, которая позволит всем желающим почувствовать себя настоящими археологами – познакомиться с профессиональными инструментами, выявить, изучить и описать археологический материал.

«И после выставки мы предлагаем сыграть в интересную игру, собрать археолога в поход и попробовать поработать с культурным слоем. Ипользуются коробки заполненные песком в которых закопаны разные предметы, например из керамики, после посещения выставки посетители с удовольствием находят их», - отметил Владимир Сизов.

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника А.С. Пушкина

Выставка продлится до 15 декабря. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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#археология
#музей-заповедник а. с. пушкина
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В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» открылась новая выставка «Зимние истории»
15 ноября 2023, 16:41

Фото: Министерство культуры и туризма МО

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» начал работу масштабный выставочный проект «Зимние истории». Экспозиция будет принимать гостей до 28 января.
«Это выставка-тематическая, мы специально взяли такую тему, потому что впереди новогодние праздники. Мы отобрали семь, в основном дмитровских художников, работающих в разных направлениях, от классики до импрессионизма. Есть работы в модернизме, абстракции, графике и зимние портреты, например, изображение мальчика на санках», - рассказала Елена Нестерчук, ведущий научный сотрудник научно-просветительского отдела музея, куратор выставочного отдела «Дмитровского кремля».
Фото: Министерство культуры и туризма МО

На выставке представлены работы семи известных современных дмитровских художников. Посетители могут увидеть зимние пейзажи, натюрморты, жанровые композиции, портреты и графику. В экспозиции представлены картины Анны Талеевой, Катерины Графовой, Антона Катышева, Степана Нестерчука, Александры Никифировой, Нины Федюшкиной, Ильи Чируна.

Фото: медиаархив Московской области 
 
«Все художники из Дмитровского союза, поэтому мы часто работаем либо с одним художником, либо с несколькими сразу, как в этом случае. Все они профессионалы, половина из них уже преподают», - отметила Елена.

Фото: медиаархив Московской области 
 
«Зимние истории» - это масштабный выставочный проект, где вы сможете увидеть пейзажи, натюрморты, жанровые композиции, портреты и графика. Все произведения связаны не только общей тематикой, но и особым предновогодним настроением и необыкновенно доброжелательной атмосферой.

Фото: медиаархив Московской области 
 
«Как у любой категории искусства, у пейзажа есть свои поклонники, и жители Дмитрова менее изощрённые в этом плане. Современное искусства сейчас набирает обороты, но и классика не отступает.  Местные посетители предпочитают ту живопись, которая им понятна. Поэтому такие выставки такзже пользуются популярностью», - добавила куратор выставки.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#дмитров
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Химкинский театр «Наш дом» ждет зрителей на премьеру спектакля «Маскарад»
15 ноября 2023, 15:05

Фото: официальный сайт Химкинского драматического театра «Наш дом»

Химкинский драматический театр «Наш дом» приглашает зрителей на премьеру «Маскарад» по произведению М. Ю. Лермонтова.
Драму «Маскарад» написал очень молодой человек, к моменту её создания Лермонтову исполнился 21 год. Талант художника откровенно и безжалостно диагностировал проблемы современного общества, поэтому пьеса претерпела несколько редакций. Цензура того времени не могла пропустить в печать произведение, столь явно компрометирующее дворянское сословие. 

Фото: официальный сайт Химкинского драматического театра «Наш дом»
 
«В сентябре мы открывали сезон этой премьерой, а спектакль выпустили в середине июля. Мы работаем по такому принципу, когда выбираем произведения, внутри должно от них что-то дзинькать. Маскарад меня очень сильно впечатлил, я решил перечитать это произведение. Многие литертурные работы надо перечитывать в более зрелом возрасте, чтобы понять настоящий смысл заложенный в них», - поделился режиссер театра «Наш дом» Юрий Зайцев

Фото: официальный сайт Химкинского драматического театра «Наш дом»

Михаил Юрьевич, так и не увидел свою пьесу на сцене, её напечатали только через год после его смерти. В первую очередь спекталь показывает всю глубину любви и страсти, которыми великий поэт наделил своих героев, и выразить мятежный дух авторского замысла.

Фото: официальный сайт Химкинского драматического театра «Наш дом»

«Маскарад – самая яркая и мистическая драма среди русской литературы. Для меня ключом раскрытия этого произведения была поэма «Демон», потому что и там, и там, мужчина приобретает что-то очень ценное, светлое, прекрасное, женщину и любовь к ней. В итоге он теряет ее и появляется большая трагедия. Это достойное произведение и заставлет думать о многих вещах», - отметил Юрий Зайцев
Театр искал современные выразительные средства, чтобы эта пьеса и сегодня могла звучать так же остро и откровенно, как и в момент её создания. В начале работы над «Маскарадом» Химкинский театр хотел рассказать печальную романтическую сказку о любви, а в итоге получился современный мистический триллер.

Фото: официальный сайт Химкинского драматического театра  «Наш дом»

«У этого спектакля появилась группа поклонников, которые приходят на него уже несколько раз, и говорят придут еще. Это значит, что идеи Лермонтова актуальны до сих пор», - добавил режиссер театра.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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В Верейском музее проходит выставка народных промыслов России
15 ноября 2023, 13:59

Фото: официальный сайт Верейского историко-краеведческого музея

Верейский историко-краеведческий музей приглашает на выставку народных промыслов России.
Наша страна с давних времен славилась мастерами, превращавшими бытовые предметы в настоящие произведения искусства. Именно народные промыслы делают русскую культуру богатой и неповторимой.

Фото: официальный сайт Верейского историко-краеведческого музея
 
Хохлома, гжель, дымковские и богородские игрушки, матрешки, городецкая роспись, каслинское литье, изделия из бересты, павловопосадские платки – все это и многое другое посетители смогут увидеть на выставке, которая будет проходить с 14 октября по 16 декабря в Верейском историко-краеведческом музее. 

«Выставка сделана в основном для детей, которые приходят с Верейской школы и их близжайщих деревень. Мы рассказываем про те промыслы, которые смогли найти в наших фондах. Наша цель показать, насколько все промыслы разные, как и наша страна.  У нас разработана экскурсия, на которой мы объясняем детям, чем промыслы отличаются от искусства. Где-то мы преподносим информацию в виде загадок, где-то с помощью игры, детям всегда интересно», - рассказала директор Верейского историко-краеведческого музея Александра Печкурова. 

Фото: официальный сайт Верейского историко-краеведческого музея
 
На выставке посетители увидят золотую хохлому, сказочную гжель, дымковскую и богородскую игрушку, русскую матрешку, познакомятся с каслинским литьем и городецкой росписью. Именно народные промыслы делают нашу культуру богатой и неповторимой.

Фото: официальный сайт Верейского историко-краеведческого музея

«Мы с коллегами удивляемся, что некоторые дети не знали слова "поднос", это слово ушло из обихода. Дети, как угодно называют этот предмет, только не поднос. Дома ведь он не используется, и детям было сложно. И таких вещей, которые они видят впервые, очень много», - отметила директор музея.

Издавна Россия славилась людьми с золотыми руками, мастерами, которые создавали эту необыкновенную красоту. Выставка продлится до 16 декабря 2023 года. 

Фото: официальный сайт Верейского историко-краеведческого музея
 
«У детей особый интерес вызывает богородская игрушка. У нас представлены разные виды, и на разводе, и на подвесе, и новые с кнопкой. Некоторые игрушки мы даем попробовать, чтобы они поняли принцип их работы», - дополнила Александра Печкурова. 

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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Музейно-выставочный центр в Серпухове приглашает на выставку «Зубр возвращается»
15 ноября 2023, 12:08

Фото: официальная страница «ВК» музейно-выставочного центра в Серпухове

Музейно-выставочном центре в городском округе Серпухов открыта выставка, посвященная самому крупному наземному зверю Европы — зубру.
Выставка «Зубр возвращается» — это совместный проект Приокско-Террасного государственного заповедника, Государственного Дарвиновского музея, Музейно-выставочного центра Серпухова и ДХШ имени А.А. Бузовкина. 

 Фото: официальная страница «ВК» музейно-выставочного центра в Серпухове

«Выставка посвящена 75-летию Центрального зубрового питомника, который был основан в 1948 году. В ней используется система планшетов, где крупно показана вся история, начинается она с доисторического периода предков зубров и бизонов, затем идет рассказ о создании самого заповедника», - рассказала Ольга Артемова ведущий методист музейно-выставочного центра. 

Фото: официальная страница «ВК» музейно-выставочного центра в Серпухове

Около 100 лет назад на грани полного уничтожения оказалось самое крупное млекопитающее Европы — зубр. Человечество чуть не лишилось последнего дикого быка, веками жившего рядом с ним, вошедшего в письменные предания многих народов, олицетворявшего силу и неудержимость дикой природы. Но этот вид получил шанс на выживание. Историю чудесного возвращения лесных исполинов можно узнать на выставке «Зубр возвращается».

Фото: официальная страница «ВК» музейно-выставочного центра в Серпухове

«Есть и игровая зона для детей, где они смотрят прекрасный фильм о зубрах, собирают большие пазлы, также есть конструктор «Собери свой заповедник» и зона рисования. Выставка поострена как рассказа-знакомство с зубровым питомником, а в конце дети сами строят свой питомник. Она рассчитана на любую категорию граждан, и на семейные походы и на индивидуальное посещение, и на групповые экскурсии, всем будет интересно», - отметила Ольга.
Фото: официальная страница «ВК» музейно-выставочного центра в Серпухове

На выставке можно увидеть красочные информационные планшеты, фотографии, скульптуры, произведения живописи и графики. Наряду с всемирно известными мастерами прошлого, на выставке можно увидеть работы начинающих серпуховских художников.

Выставка идет до 3 декабря. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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Парк «Захарово» в Одинцове приглашает на «День Рождения Деда Мороза»
15 ноября 2023, 10:49

Фото: медиаархив Московской области

Парк «Захарово» в Одинцовском городском округе приглашает всех желающих отпраздновать день рождения Деда Мороза 18 ноября. Для гостей подготовили интересную развлекательную программу.
В России день рождения Деда Мороза принято отмечать 18 ноября – считается, что именно в этот день в вотчину главного зимнего волшебника Великий Устюг приходят холода и стужа.

Фото: медиаархив Московской области

«Новый год - это сказка, которую мы все ждем, и взролсые и дети. Поэтому начинаем готовится к этому празднику заранее, то есть с празднования дня рождения Деда мороза. Мы в этом году, как и многие дирекции парков будем проводить меропрития в этот день. Отмечая этот праздник, мы начинаем создавать новогоднее настроение уже сейчас. Для это мы разослали анонсы нашей программы, чтобы пригласить как можно больше посетителей», - рассказала Корнева Венера заместитель директора по вопросам организации досуга и развития инфраструктуры МБУ «Дирекция парков Одинцовского городского округа». 

Фото: медиаархив Московской области

Чествовать Деда Мороза в Подмосковье планируют интересными мероприятиями. Так, в парке «Захарово» в поселке Летний Отдых для гостей подготовили театрализованную программу, увлекательные мастер-классы, игры, квесты для детей, анимационные программы с зимними персонажами, детские караоке, а также видеоконференции с Дедом Морозом. 

Фото: медиаархив Московской области

«Наша задача рассказать нашим жителям про Деда Мороза в виде квеста, мастер-классов и анимационной программы с зимними персонажами. Несмотря на еще такую теплую погоду, подготовка идет полным ходом. Монтаж новогодних елок впереди, сейчас мы готовимся к другим праздничным мероприятиям, которые будут проходить в парках. Каждый Новый год не предсказуемый для каждого ребёнка, меняются их желания, которые они пишут Деду Морозу. Мы это замечаем, это зависит от их возраста и хобби, поэтому пытаемся с каждым годом улучшать нашу программу», - отметила Корнева Венера. 

Фото: медиаархив Московской области
 
Кроме того, в рамках мероприятия пройдет благотворительная акция «Сюрприз к Новому году», где соберут помощь нуждающимся. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#дед мороз
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В АТОР раскрыли, во сколько россиянам обойдётся отдых в новогодние праздники
В АТОР рассказали о ценах на отдых в новогодние праздники
15 ноября 2023, 10:00

Фото: IStock/oatawa

Отдых в новогодние праздники для российских туристов в этом году подорожал на 15-20%. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Так, средняя стоимость тура в Краснодарский край на четыре ночи составит около 25 тысяч с проживанием в трёхзвёздочной гостинице на одного человека без дороги. За отдых в Санкт-Петербурге с такими же условиями придётся заплатить минимум 15 тысяч, новогодние праздники в российской столице обойдутся минимум в 18 тысяч рублей.
«В этом году серьёзно подорожал Великий Устюг. Он уже стоит от 40 тысяч рублей, но это вместе с железнодорожным переездом и с ночевкой в поезд. Пока это самое дорогое направление. Но есть и горнолыжный отдых, где только отель будет стоить порядка 45 тысяч рублей и это бюджетные варианты. Если мы берем Розу Хутор или Красную поляну, то стоимость размещения будет выше», — заметила Майя Ломидзе.
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Турецкие отели снизят цены примерно на 30% на лето 2024 года
13 ноября 2023, 19:41

Фото: istockphoto/dim0n

Многие отельеры Турции решили снизить цены в валюте примерно на 30% на летний отдых в 2024 году.
О резком снижении цен размещения рассказал генеральный директор туроператора Tez Tour Воскан Арзуманов, пишет Интерфакс.

По его словам, среди россиян спрос на отдых в Турции в начале лета 2023 года оказался намного ниже ожидаемого из-за высоких цен. Поэтому в 2024 году многие отельеры решили скорректировать стоимость.

По словам Арзуманова, из-за повышения цен Турция в этом году недосчитается более миллиона туристов. В это число вошли и обеспеченные путешественники, выбравшие более экзотические направления.

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Перечислены регионы-лидеры зимнего туризма в России
Вице-президент АТОР Ромашкин: Лидеры – Краснодарский край, Москва и Петербург
13 ноября 2023, 19:36

Фото: istockphoto.com/Sergei Borodin

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин заявил, что наиболее популярными для россиян внутренними направлениями туризма зимой являются Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург.
«Всех, кто едет в Краснодарский край, можно условно разделить на две почти равные категории. Одна половина отправляется на Красную поляну, наш горнолыжный курорт, где катания начнутся примерно со второй половины декабря. Остальные 50% поедут в прибрежную часть региона, где расселятся по отелям с развитой инфраструктурой, из которых вообще можно не выходить, если вам не повезло с погодой», — прокомментировал в беседе Общественной Службой Новостей Ромашкин.

На четвёртом месте в этом рейтинге – Подмосковье.

А замыкает пятёрку самых популярных регионов для отдыха Великий Устюг.

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13 ноября 2023, 18:55

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В Дагестане по поручению президента РФ Владимира Путина создадут город-курорт «Каякент».
«МК» пишет, что курорт предлагается разделить на три зоны, одна из которых – зона комплексного развития территории по примеру Дербента. Об этом сообщил министр по туризму и народным художественным промыслам Эмин Мерданов.

С его слов, проведена работа по инвентаризации земельных участков береговой полосы Каякентского района. Уже разработано зонирование курорта.

В списке благоприятных природных факторов для создания курорта – более 10 км широкого песчаного пляжа у Каспийского моря, а также комфортный климат. Также на данной территории расположены источники четырех видов лечебной воды и грязи.

Ранее сообщалось, что сочинский курорт «Роза Хутор» в высокий сезон 2023 года принял 2,8 тыс. иностранных туристов. Данный показатель в два раза превышает показатель прошлого года, пишет ТАСС. В этом году летний сезон начался 28 апреля и завершился 7 ноября. За 6 месяцев на курорт приехали около 1 млн гостей. Это почти на 25% превышает показатель 2022 года (806 тыс.).

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