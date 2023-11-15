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В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» открылась новая выставка «Зимние истории»

15 ноября 2023, 16:41
Фото: Министерство культуры и туризма МО

Фото: Министерство культуры и туризма МО

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» начал работу масштабный выставочный проект «Зимние истории». Экспозиция будет принимать гостей до 28 января.
«Это выставка-тематическая, мы специально взяли такую тему, потому что впереди новогодние праздники. Мы отобрали семь, в основном дмитровских художников, работающих в разных направлениях, от классики до импрессионизма. Есть работы в модернизме, абстракции, графике и зимние портреты, например, изображение мальчика на санках», - рассказала Елена Нестерчук, ведущий научный сотрудник научно-просветительского отдела музея, куратор выставочного отдела «Дмитровского кремля».
Фото: Министерство культуры и туризма МО


На выставке представлены работы семи известных современных дмитровских художников. Посетители могут увидеть зимние пейзажи, натюрморты, жанровые композиции, портреты и графику. В экспозиции представлены картины Анны Талеевой, Катерины Графовой, Антона Катышева, Степана Нестерчука, Александры Никифировой, Нины Федюшкиной, Ильи Чируна.

Фото: медиаархив Московской области

«Все художники из Дмитровского союза, поэтому мы часто работаем либо с одним художником, либо с несколькими сразу, как в этом случае. Все они профессионалы, половина из них уже преподают», - отметила Елена.

Фото: медиаархив Московской области

«Зимние истории» - это масштабный выставочный проект, где вы сможете увидеть пейзажи, натюрморты, жанровые композиции, портреты и графика. Все произведения связаны не только общей тематикой, но и особым предновогодним настроением и необыкновенно доброжелательной атмосферой.

Фото: медиаархив Московской области
«Как у любой категории искусства, у пейзажа есть свои поклонники, и жители Дмитрова менее изощрённые в этом плане. Современное искусства сейчас набирает обороты, но и классика не отступает. Местные посетители предпочитают ту живопись, которая им понятна. Поэтому такие выставки такзже пользуются популярностью», - добавила куратор выставки.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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Химкинский театр «Наш дом» ждет зрителей на премьеру спектакля «Маскарад»
15 ноября 2023, 15:05

Фото: официальный сайт Химкинского драматического театра «Наш дом»

Химкинский драматический театр «Наш дом» приглашает зрителей на премьеру «Маскарад» по произведению М. Ю. Лермонтова.
Драму «Маскарад» написал очень молодой человек, к моменту её создания Лермонтову исполнился 21 год. Талант художника откровенно и безжалостно диагностировал проблемы современного общества, поэтому пьеса претерпела несколько редакций. Цензура того времени не могла пропустить в печать произведение, столь явно компрометирующее дворянское сословие. 

Фото: официальный сайт Химкинского драматического театра «Наш дом»
 
«В сентябре мы открывали сезон этой премьерой, а спектакль выпустили в середине июля. Мы работаем по такому принципу, когда выбираем произведения, внутри должно от них что-то дзинькать. Маскарад меня очень сильно впечатлил, я решил перечитать это произведение. Многие литертурные работы надо перечитывать в более зрелом возрасте, чтобы понять настоящий смысл заложенный в них», - поделился режиссер театра «Наш дом» Юрий Зайцев

Фото: официальный сайт Химкинского драматического театра «Наш дом»

Михаил Юрьевич, так и не увидел свою пьесу на сцене, её напечатали только через год после его смерти. В первую очередь спекталь показывает всю глубину любви и страсти, которыми великий поэт наделил своих героев, и выразить мятежный дух авторского замысла.

Фото: официальный сайт Химкинского драматического театра «Наш дом»

«Маскарад – самая яркая и мистическая драма среди русской литературы. Для меня ключом раскрытия этого произведения была поэма «Демон», потому что и там, и там, мужчина приобретает что-то очень ценное, светлое, прекрасное, женщину и любовь к ней. В итоге он теряет ее и появляется большая трагедия. Это достойное произведение и заставлет думать о многих вещах», - отметил Юрий Зайцев
Театр искал современные выразительные средства, чтобы эта пьеса и сегодня могла звучать так же остро и откровенно, как и в момент её создания. В начале работы над «Маскарадом» Химкинский театр хотел рассказать печальную романтическую сказку о любви, а в итоге получился современный мистический триллер.

Фото: официальный сайт Химкинского драматического театра  «Наш дом»

«У этого спектакля появилась группа поклонников, которые приходят на него уже несколько раз, и говорят придут еще. Это значит, что идеи Лермонтова актуальны до сих пор», - добавил режиссер театра.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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В Верейском музее проходит выставка народных промыслов России
15 ноября 2023, 13:59

Фото: официальный сайт Верейского историко-краеведческого музея

Верейский историко-краеведческий музей приглашает на выставку народных промыслов России.
Наша страна с давних времен славилась мастерами, превращавшими бытовые предметы в настоящие произведения искусства. Именно народные промыслы делают русскую культуру богатой и неповторимой.

Фото: официальный сайт Верейского историко-краеведческого музея
 
Хохлома, гжель, дымковские и богородские игрушки, матрешки, городецкая роспись, каслинское литье, изделия из бересты, павловопосадские платки – все это и многое другое посетители смогут увидеть на выставке, которая будет проходить с 14 октября по 16 декабря в Верейском историко-краеведческом музее. 

«Выставка сделана в основном для детей, которые приходят с Верейской школы и их близжайщих деревень. Мы рассказываем про те промыслы, которые смогли найти в наших фондах. Наша цель показать, насколько все промыслы разные, как и наша страна.  У нас разработана экскурсия, на которой мы объясняем детям, чем промыслы отличаются от искусства. Где-то мы преподносим информацию в виде загадок, где-то с помощью игры, детям всегда интересно», - рассказала директор Верейского историко-краеведческого музея Александра Печкурова. 

Фото: официальный сайт Верейского историко-краеведческого музея
 
На выставке посетители увидят золотую хохлому, сказочную гжель, дымковскую и богородскую игрушку, русскую матрешку, познакомятся с каслинским литьем и городецкой росписью. Именно народные промыслы делают нашу культуру богатой и неповторимой.

Фото: официальный сайт Верейского историко-краеведческого музея

«Мы с коллегами удивляемся, что некоторые дети не знали слова "поднос", это слово ушло из обихода. Дети, как угодно называют этот предмет, только не поднос. Дома ведь он не используется, и детям было сложно. И таких вещей, которые они видят впервые, очень много», - отметила директор музея.

Издавна Россия славилась людьми с золотыми руками, мастерами, которые создавали эту необыкновенную красоту. Выставка продлится до 16 декабря 2023 года. 

Фото: официальный сайт Верейского историко-краеведческого музея
 
«У детей особый интерес вызывает богородская игрушка. У нас представлены разные виды, и на разводе, и на подвесе, и новые с кнопкой. Некоторые игрушки мы даем попробовать, чтобы они поняли принцип их работы», - дополнила Александра Печкурова. 

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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Музейно-выставочный центр в Серпухове приглашает на выставку «Зубр возвращается»
15 ноября 2023, 12:08

Фото: официальная страница «ВК» музейно-выставочного центра в Серпухове

Музейно-выставочном центре в городском округе Серпухов открыта выставка, посвященная самому крупному наземному зверю Европы — зубру.
Выставка «Зубр возвращается» — это совместный проект Приокско-Террасного государственного заповедника, Государственного Дарвиновского музея, Музейно-выставочного центра Серпухова и ДХШ имени А.А. Бузовкина. 

 Фото: официальная страница «ВК» музейно-выставочного центра в Серпухове

«Выставка посвящена 75-летию Центрального зубрового питомника, который был основан в 1948 году. В ней используется система планшетов, где крупно показана вся история, начинается она с доисторического периода предков зубров и бизонов, затем идет рассказ о создании самого заповедника», - рассказала Ольга Артемова ведущий методист музейно-выставочного центра. 

Фото: официальная страница «ВК» музейно-выставочного центра в Серпухове

Около 100 лет назад на грани полного уничтожения оказалось самое крупное млекопитающее Европы — зубр. Человечество чуть не лишилось последнего дикого быка, веками жившего рядом с ним, вошедшего в письменные предания многих народов, олицетворявшего силу и неудержимость дикой природы. Но этот вид получил шанс на выживание. Историю чудесного возвращения лесных исполинов можно узнать на выставке «Зубр возвращается».

Фото: официальная страница «ВК» музейно-выставочного центра в Серпухове

«Есть и игровая зона для детей, где они смотрят прекрасный фильм о зубрах, собирают большие пазлы, также есть конструктор «Собери свой заповедник» и зона рисования. Выставка поострена как рассказа-знакомство с зубровым питомником, а в конце дети сами строят свой питомник. Она рассчитана на любую категорию граждан, и на семейные походы и на индивидуальное посещение, и на групповые экскурсии, всем будет интересно», - отметила Ольга.
Фото: официальная страница «ВК» музейно-выставочного центра в Серпухове

На выставке можно увидеть красочные информационные планшеты, фотографии, скульптуры, произведения живописи и графики. Наряду с всемирно известными мастерами прошлого, на выставке можно увидеть работы начинающих серпуховских художников.

Выставка идет до 3 декабря. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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Парк «Захарово» в Одинцове приглашает на «День Рождения Деда Мороза»
15 ноября 2023, 10:49

Фото: медиаархив Московской области

Парк «Захарово» в Одинцовском городском округе приглашает всех желающих отпраздновать день рождения Деда Мороза 18 ноября. Для гостей подготовили интересную развлекательную программу.
В России день рождения Деда Мороза принято отмечать 18 ноября – считается, что именно в этот день в вотчину главного зимнего волшебника Великий Устюг приходят холода и стужа.

Фото: медиаархив Московской области

«Новый год - это сказка, которую мы все ждем, и взролсые и дети. Поэтому начинаем готовится к этому празднику заранее, то есть с празднования дня рождения Деда мороза. Мы в этом году, как и многие дирекции парков будем проводить меропрития в этот день. Отмечая этот праздник, мы начинаем создавать новогоднее настроение уже сейчас. Для это мы разослали анонсы нашей программы, чтобы пригласить как можно больше посетителей», - рассказала Корнева Венера заместитель директора по вопросам организации досуга и развития инфраструктуры МБУ «Дирекция парков Одинцовского городского округа». 

Фото: медиаархив Московской области

Чествовать Деда Мороза в Подмосковье планируют интересными мероприятиями. Так, в парке «Захарово» в поселке Летний Отдых для гостей подготовили театрализованную программу, увлекательные мастер-классы, игры, квесты для детей, анимационные программы с зимними персонажами, детские караоке, а также видеоконференции с Дедом Морозом. 

Фото: медиаархив Московской области

«Наша задача рассказать нашим жителям про Деда Мороза в виде квеста, мастер-классов и анимационной программы с зимними персонажами. Несмотря на еще такую теплую погоду, подготовка идет полным ходом. Монтаж новогодних елок впереди, сейчас мы готовимся к другим праздничным мероприятиям, которые будут проходить в парках. Каждый Новый год не предсказуемый для каждого ребёнка, меняются их желания, которые они пишут Деду Морозу. Мы это замечаем, это зависит от их возраста и хобби, поэтому пытаемся с каждым годом улучшать нашу программу», - отметила Корнева Венера. 

Фото: медиаархив Московской области
 
Кроме того, в рамках мероприятия пройдет благотворительная акция «Сюрприз к Новому году», где соберут помощь нуждающимся. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#дед мороз
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В АТОР раскрыли, во сколько россиянам обойдётся отдых в новогодние праздники
В АТОР рассказали о ценах на отдых в новогодние праздники
15 ноября 2023, 10:00

Фото: IStock/oatawa

Отдых в новогодние праздники для российских туристов в этом году подорожал на 15-20%. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Так, средняя стоимость тура в Краснодарский край на четыре ночи составит около 25 тысяч с проживанием в трёхзвёздочной гостинице на одного человека без дороги. За отдых в Санкт-Петербурге с такими же условиями придётся заплатить минимум 15 тысяч, новогодние праздники в российской столице обойдутся минимум в 18 тысяч рублей.
«В этом году серьёзно подорожал Великий Устюг. Он уже стоит от 40 тысяч рублей, но это вместе с железнодорожным переездом и с ночевкой в поезд. Пока это самое дорогое направление. Но есть и горнолыжный отдых, где только отель будет стоить порядка 45 тысяч рублей и это бюджетные варианты. Если мы берем Розу Хутор или Красную поляну, то стоимость размещения будет выше», — заметила Майя Ломидзе.
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Турецкие отели снизят цены примерно на 30% на лето 2024 года

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#отдых
#цены
#праздники
#новый год
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Турецкие отели снизят цены примерно на 30% на лето 2024 года
13 ноября 2023, 19:41

Фото: istockphoto/dim0n

Многие отельеры Турции решили снизить цены в валюте примерно на 30% на летний отдых в 2024 году.
О резком снижении цен размещения рассказал генеральный директор туроператора Tez Tour Воскан Арзуманов, пишет Интерфакс.

По его словам, среди россиян спрос на отдых в Турции в начале лета 2023 года оказался намного ниже ожидаемого из-за высоких цен. Поэтому в 2024 году многие отельеры решили скорректировать стоимость.

По словам Арзуманова, из-за повышения цен Турция в этом году недосчитается более миллиона туристов. В это число вошли и обеспеченные путешественники, выбравшие более экзотические направления.

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Перечислены регионы-лидеры зимнего туризма в России
Вице-президент АТОР Ромашкин: Лидеры – Краснодарский край, Москва и Петербург
13 ноября 2023, 19:36

Фото: istockphoto.com/Sergei Borodin

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин заявил, что наиболее популярными для россиян внутренними направлениями туризма зимой являются Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург.
«Всех, кто едет в Краснодарский край, можно условно разделить на две почти равные категории. Одна половина отправляется на Красную поляну, наш горнолыжный курорт, где катания начнутся примерно со второй половины декабря. Остальные 50% поедут в прибрежную часть региона, где расселятся по отелям с развитой инфраструктурой, из которых вообще можно не выходить, если вам не повезло с погодой», — прокомментировал в беседе Общественной Службой Новостей Ромашкин.

На четвёртом месте в этом рейтинге – Подмосковье.

А замыкает пятёрку самых популярных регионов для отдыха Великий Устюг.

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В Дагестане планируют создать город-курорт «Каякент»
13 ноября 2023, 18:55

Фото: istockphoto/Pavel Sipachev

В Дагестане по поручению президента РФ Владимира Путина создадут город-курорт «Каякент».
«МК» пишет, что курорт предлагается разделить на три зоны, одна из которых – зона комплексного развития территории по примеру Дербента. Об этом сообщил министр по туризму и народным художественным промыслам Эмин Мерданов.

С его слов, проведена работа по инвентаризации земельных участков береговой полосы Каякентского района. Уже разработано зонирование курорта.

В списке благоприятных природных факторов для создания курорта – более 10 км широкого песчаного пляжа у Каспийского моря, а также комфортный климат. Также на данной территории расположены источники четырех видов лечебной воды и грязи.

Ранее сообщалось, что сочинский курорт «Роза Хутор» в высокий сезон 2023 года принял 2,8 тыс. иностранных туристов. Данный показатель в два раза превышает показатель прошлого года, пишет ТАСС. В этом году летний сезон начался 28 апреля и завершился 7 ноября. За 6 месяцев на курорт приехали около 1 млн гостей. Это почти на 25% превышает показатель 2022 года (806 тыс.).

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Россиянам стало проще и быстрее получить французскую визу
13 ноября 2023, 18:30

Фото: istockphoto/saiko3p

Российским туристам стало проще получить французскую визу после финала летнего сезона отпусков.
TourDom, ссылаясь на директора компании «Турсервис Интернэшнл» Инну Сотник, пишет, что за последний месяц увеличилось количество свободных слотов, и выбор дат стал больше. 

«Сейчас уже мест больше, чем клиентов», —рассказала Инна Сотник.
В данный момент срок оформления французской визы для россиян сокращён до 3 недель. Кроме Франции российским туристам будет легче получить шенген в Италию, Испанию и Грецию.

Ранее в топ-3 неевропейских стран, куда проще всего получить визу россиянам, попали Мексика, Южная Корея и Индия.

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