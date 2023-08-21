В музее-заповеднике «Горки Ленинские» состоялся IX Международный фестиваль «Джазовые сезоны»

Фото: Радио 1
Фестиваль «Джазовые сезоны» собрал десятки российских и зарубежных джазовых музыкантов и тысячи зрителей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«Я очень давно мечтала на что-то подобное попасть, потому что сильно люблю джаз. И вот благодаря Джазовым сезонам мне удалось послушать наших замечательных музыкантов. В том числе хотела Маргулиса послушать, спасибо организаторам, что его выстпуление есть в программе. Я довольна, на следующий год обязательно приеду еще раз», - поделилась зритель фестиваля Екатерина.
Высокий уровень «Джазовым сезонам» задает состав участников: Юрий Бутман – художественный руководитель фестиваля – отмечает, что на мероприятие ежегодно приглашаются российские и зарубежные суперзвезды джазовой музыки.
Отличает фестиваль и особая атмосфера: гармоничное сочетание летнего вечера, великолепных мелодий и живописного ландшафта. Кроме того, архитектура старинного имения, усадебный парк с многочисленными аллеями создают неповторимую акустику.
Фото: Радио 1
Фото: Радио 1
«Мы участвуем в фестивале уже не первый год, и главная его особенность в 2023 году, это появление второй сцены. Мне кажется, что фестиваль растет, развивается и с каждым годом становится все качественнее, сюда приятно приезжать. Здесь здорово находится и как зрителю, и как сотруднику. Я не перестаю восхищаться командой фестиваля, они делают великое дело и это у них прекрасно получается. Поэтому, все кто не был на Джазовых сезонах, я настоятельно рекомендую посетить это мероприятие», - отметила гость фестиваля Ирина.
Фото: Радио 1
А в перерывах между концертами у зрителей была возможность поучаствовать в различных творческих мастер-классах, спортивных конкурсах. Для детей также подготовили игровую программу. На территории находились фуд-корты. И по традиции гости фестиваля могли посетить экспозиции музейного комплекса и прогуляться по заповеднику.
«У нас был музыкально-образовательный шатер, где мы проводили мастер-классы на различных инстументах. Взрослым и детям интересно это, так как у нас универсальное направление. Люди, которые приехали на фестиваль, хотят поиграть не только джазовые мелодии, а в принципе услышать и попробовать для себя что-то новое», - рассказала предствитель Музторг Карина.
Фото: Радио 1
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
Читайте также:
В Балашихе прошёл музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию».
Подмосковная делегация прибыла в Крым на фестиваль «Таврида.Арт».
Почти 5 тысяч человек посетили первый день второго этапа фестиваля «Город танцует в парках».
Дана Игумнова