В музее-заповеднике «Мелихово» подготовили насыщенную программу ко Дню учителя

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»
7 октября в музее-заповеднике Антона Павловича Чехова «Мелихово» подготовлена насыщенная программа, приученная ко Дню учителя.
Антон Павлович Чехов за годы в жизни в Мелихове построил три школы, не одно поколение детей закончит их. Помимо строительства, Чехов оказывал активную поддержку учителям, его отношение к настоящему профессиональному учителю было очень трепетным.Продолжая эти традиции, в Мелихове ежегодно проходят мероприятия, посвященные Дню учителя.
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»
В этот день в музее пройдет специальная программа, состоящая из нескольких частей. Экскурсия по дому семьи Чеховых откроет много интересных фактов о жизни и творчестве писателя. Для гостей Мелиховский театр «Чеховская студия» представит небольшие инсценировки по произведениям Антона Павловича, ещё одним из подарков станет концерт «Джазовый монолог». В исполнении пианиста театра Градский-холл Виталия Коваленко прозвучат джазовые композиции, блюзы, классические шедевры в джазе. А поделится впечатлениями можно будет за чашечкой чая с пирогами.
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»
Также, 8 октября в гости в «Мелихово» приезжают студенты из музыкального колледжа имени Скрябина, которые представят свою концертную программу «Чехов и музыка».
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»
«В октябре у нас всегда плотная запись на экскурсии, чему мы очень рады. И ко дню учителя мы решили сделать общий день, чтобы как можно больше людей смогли к нам прийти и отпраздновать эту дату с нами. Будет замечательная концертная программа, живая музыка, исполнители, лауреаты международный премий и многое другое», - отметила заведующая культурно-просветительским отделом музея-заповедника «Мелихово» Мария Борова.Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»
В этот день в музее пройдет специальная программа, состоящая из нескольких частей. Экскурсия по дому семьи Чеховых откроет много интересных фактов о жизни и творчестве писателя. Для гостей Мелиховский театр «Чеховская студия» представит небольшие инсценировки по произведениям Антона Павловича, ещё одним из подарков станет концерт «Джазовый монолог». В исполнении пианиста театра Градский-холл Виталия Коваленко прозвучат джазовые композиции, блюзы, классические шедевры в джазе. А поделится впечатлениями можно будет за чашечкой чая с пирогами.
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»
Также, 8 октября в гости в «Мелихово» приезжают студенты из музыкального колледжа имени Скрябина, которые представят свою концертную программу «Чехов и музыка».
«Таким образом мы завершим год наставника. Еще впереди нас ждет большая театральная программа. Так как этот вид искусства пользуется популярностью, мы сделали дополнительные дни показов, по пятницам, чтобы больше людей смогли попасть на спектакли», - рассказала заведующая культурно-просветительским отделом музея-заповедника «Мелихово» Мария Борова.
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова