В музее-заповеднике «Мураново» подготовили интерактивную рождественскую программу

Фото: медиаархив Московской области
«Мураново» приглашает принять участие в интерактивных программах «Рождество в дворянской усадьбе» и «Мурановские сказы».
Программа «Мурановские сказы» для всей семьи, которая позволит взрослым и детям погрузиться в атмосферу XIX века, познакомиться с рождественскими традициями того времени и семейными преданиями.
Фото: медиаархив Московской области
Фото: медиаархив Московской области
Родителям предстоит путешествие по парадным залам главного усадебного дома, где их встретят Хозяин и Хозяйка дома. Няня проведет детей в семейные покои второго этажа, их ждут семейные истории, игры в духе времени.
В конце программы всех её участников ждёт радостная встреча-сюрприз двух групп в парадной гостиной усадебного дома. Волшебство рождественской ёлки - шарады, гадания, приятные сюрпризы - подарят радость и взрослым и детям.
Фото: медиаархив Московской области
В ходе программы «Рождество в дворянской усадьбе» вы окажетесь в живой атмосфере Рождественских праздников, узнаете о семейных традициях встречи Рождества в дворянских семьях и о первых традициях празднования Нового года. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото: медиаархив Московской области
«Не зря в этой программе возрастной ценз очень разный, потому что мы ежегодно на протяжении многих лет, работая с зимними программами сталкивались с одной и той же ситуацией - к нам на детские программы приходили взрослые. Это означает, что они тоже хотят погрузиться в сказку и не просто сходить на мероприятие, а оказаться внутри этого сказочного мира и прочувствовать атмосферу. Дом у нас все-таки не обычный, такая некая машина времени», - рассказала Анна Стратанович заведующий отделом маркетинга и связей с общественностью.
Фото: медиаархив Московской области
Родителям предстоит путешествие по парадным залам главного усадебного дома, где их встретят Хозяин и Хозяйка дома. Няня проведет детей в семейные покои второго этажа, их ждут семейные истории, игры в духе времени.
«Нам было сложно работать с разной аудиторией, приходилось ориентироваться на один возраст. Поэтому программа разделена на две части, детская программа на втором этаже, а в взрослые на первом. Это позволит подготовить программу для каждого», - отметила Анна Стратанович.Фото: медиаархив Московской области
В конце программы всех её участников ждёт радостная встреча-сюрприз двух групп в парадной гостиной усадебного дома. Волшебство рождественской ёлки - шарады, гадания, приятные сюрпризы - подарят радость и взрослым и детям.
«Сейчас не сезон, наша основная история проходит летом. Но здесь, в зимнее время тоже прекрасно. Появляется такое ощущение, что ты попадаешь в мир грез, все заснеженное, природа не стабильная, динамичная, каждый день можно что-то новое для себя подчеркнуть», - дополнила Анна.
Фото: медиаархив Московской области
В ходе программы «Рождество в дворянской усадьбе» вы окажетесь в живой атмосфере Рождественских праздников, узнаете о семейных традициях встречи Рождества в дворянских семьях и о первых традициях празднования Нового года. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова