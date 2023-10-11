В музее-заповеднике П.И. Чайковского открыта выставка «Дачный досуг. Демьяново»

Фото: Министерство культуры и туризма МО
Выставочный проект стремится погрузить посетителей в атмосферу дачной жизни конца XIX — начала ХХ века, показать ее бытовую сторону, досуг и развлечения.
Выставка состоит из четырех разделов: знакомство с Демьяново и его дачниками, дачные занятия в доме и на свежем воздухе, а также отдельный зал отведен под музыкальную гостиную. В экспозиции представлены предметы интерьера рубежа XIX - начала ХХ века, женские аксессуары, швейные и вышивальные принадлежности, атрибуты спортивных и настольных игр, графические работы с изображением окрестностей Клина, архивные кадры, записи и печатные издания.
Фото: Министерство культуры и туризма МО
Отметим, что наибольшей популярностью среди музеев в Подмосковье пользовались «Новый Иерусалим» в Истре, историко-литературный музей-заповедник Александра Пушкина и как раз музей-заповедник Петра Чайковского в Клину.
Фото: Министерство культуры и туризма МО
Музей активно работает в направлении концертов. Как правило, в нем каждые выходные проходят, один или два концерта, причем тематика самая разная, классическая музыка, джазовая музыка, выступления симфонических оркестров или театральных трупп.
Фото: Министерство культуры и туризма МО
Музей П.И. Чайковского в Москве открылся 18 мая 2007 года. Он расположен в доме на Кудринской площади, в квартире, занимавшей половину второго этажа флигеля большой городской усадьбы генерал-майора А.Б. Казакова. Здесь композитор жил с 1 сентября 1872 года по ноябрь 1873-го.
Фото: Министерство культуры и туризма МО
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото: Министерство культуры и туризма МО
«Мы в этом году гостей удивляли своими экспозициями, мемориальным домом, парком, выставочными проектами, которых было несколько в течение года. Это два наиболее крупных проекта, один из них был посвящен юбилею двух замечательных произведений Чайковского, это "Иоланта" и "Щелкунчик: неразгаданный код"», - отметил директор музея-заповедника Чайковского в Клину Игорь Корнилов.
Фото: Министерство культуры и туризма МО
Музей активно работает в направлении концертов. Как правило, в нем каждые выходные проходят, один или два концерта, причем тематика самая разная, классическая музыка, джазовая музыка, выступления симфонических оркестров или театральных трупп.
Фото: Министерство культуры и туризма МО
«Но одно из самых главных событий в жизни музея, это Международный музыкальный фестиваль, в этом году он проходил уже в 9 раз. Это 10 дней, которые потрясли Клин. Абсолютно все дни загружены концертами, спектаклями, это всегда звезды, самые лучшие исполнители и оркестры. В это время в Клину собираются слушатели не только с Московской области, но и с других регинов. Мероприятие масштабное и очень яркое», - рассказал Игорь Корнилов.
Музей П.И. Чайковского в Москве открылся 18 мая 2007 года. Он расположен в доме на Кудринской площади, в квартире, занимавшей половину второго этажа флигеля большой городской усадьбы генерал-майора А.Б. Казакова. Здесь композитор жил с 1 сентября 1872 года по ноябрь 1873-го.
Фото: Министерство культуры и туризма МО
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
Читайте также:
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Дана Игумнова