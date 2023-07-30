В Нью-Дели произошла вспышка лихорадки Денге

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В Нью-Дели стремительно растёт число случаев лихорадки Денге, вирусного заболевания, которое может вызвать геморрагический шок.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на министра здравоохранения города Саурабха Бхардваджа. С начала 2023 года в Нью-Дели зафиксировали 187 случаев лихорадки Денге, что является рекордом с 2018 года.
Более 40 человек заразились в июне, большинство стали переносчиками второго серотипа вируса, DENV-2.
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Более 40 человек заразились в июне, большинство стали переносчиками второго серотипа вируса, DENV-2.
«Второй тип считается тяжелым штаммом, который представляет риск для пациентов. По предварительным данным, в широком распространении находится только один штамм, но мы все должны быть бдительны», —заявил Бхардваджа.Читайте также:
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Мария Фирсова