В парке Можайска появились пума и леопард

Фото: Яна Шаливская
В Можайском парке тигров появились леопард и пума. Пуме Мире чуть больше полугода, леопард Леопольд старше на пару месяцев, сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».
Хищники живут в соседних вольерах и привыкают к новой территории. Между собой и с другими обитателями парка пока знакомятся через решётку. Оба любят играть, они очень активные и любознательные. После карантина хищники будут выпущены в большой парк.
Парк тигров площадью более 30 га открыли в начале лета. Сегодня там живут тигры Тимур и Амур, львицы Афина и Ахинея, ягуары Афродита и Багира.
Парк расположен на 128-м км Минского шоссе между самим шоссе и деревней Клемятино.
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Парк тигров площадью более 30 га открыли в начале лета. Сегодня там живут тигры Тимур и Амур, львицы Афина и Ахинея, ягуары Афродита и Багира.
«Каждый хищник особенный, со своим характером. Чтобы они жили на одной территории, проводится большая работа. Все кошки дружат, каждый день вместе гуляют, играют, а на ночь каждый уходит в свой вольер», – рассказал директор парка Дмитрий Мезенцев.
Парк расположен на 128-м км Минского шоссе между самим шоссе и деревней Клемятино.
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Лора Луганская