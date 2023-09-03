В Пестовском парке Балашихи состоялся гала-концерт фестиваля «Город танцует в парках»

Фото: Радио 1
2 сентября в Балашихе прошел завершающий этап областного фестиваля под руководством Егора Дружинина «Город танцует в парках». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
Конкурсная программа состояла из двух частей. Участие принимали 37 танцевальных команд из 35 городских округов.
Фото: Радио 1
Фото: Радио 1
Победу в первом областном фестивале «Город танцует в парках» одержала команда из Серпухова «Marvel Crew».
Фото: Радио 1
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Художественным руководителем и председателем жюри фестиваля «Город танцует в парках» является заслуженный артист России, хореограф, актёр, режиссёр, профессиональный танцовщик Егор Дружинин.
Фестиваль организован в рамках реализации специальных областных проектов Министерства культуры и туризма Московской области при поддержке команды Губернатора и Автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото: Радио 1
«Мы приехали на фестиваль, чтобы побороться за первое место. Мы привезли для зрителей флэшмоб и хорошее настроение. В полуфинале нам было сложно, но у нас очень хороший собранный коллектив, поэтому мы без особого труда пробились и попали на сегодняшний финал. Парк, в котором проводится мероприятие, просто чудесный. Он большой, красивый, сцена очень масштабная, что будет давать преимущество выступающим и зрителям», - поделились Анастасия из команды «Art of Black» из города Кашира.
Фото: Радио 1
Победу в первом областном фестивале «Город танцует в парках» одержала команда из Серпухова «Marvel Crew».
«Готовились мы очень плотно к этому дню. В связи с тем, что у нас два человека не смогли поехать, мы вчера немного исправили нашу программу. Но несмотря на это, ребята готовы и уверены в себе и в своих силах», - рассказал тренер команды из Серпухова «Marvel Crew» Евгений.На сцене также выступили профессиональные артисты-участники телевизионных шоу: DS Crew, Виталий Савченко, сестры Михайлец, Алексей Мечетный, Виталий Уливанов, Брайан и другие.
Фото: Радио 1
«Интересно было смотреть на выступления коллективов из разных город Подмосковья. Ребята молотые, заряженные, талантливые, поэтому и фестиваль получился очень энергичным и веселым», - отметил гость фестиваля Дмитрий.
Помимо професииональных танцоров, своими песнями зрителей порадовали участники шоу «Песни на ТНТ» - Amchi и Ternovoy
«Я впервые выступал на данном фестивале, и был в шоке от сцены, которую смогли построить в обычном парке. Все масштабно и видно, что это финал, много людей пришло на концерт. Очень круто, что уделяют внимание танцам, много молодых ребят и это радует», - рассказал Ternovoy.Фото: Радио 1
Художественным руководителем и председателем жюри фестиваля «Город танцует в парках» является заслуженный артист России, хореограф, актёр, режиссёр, профессиональный танцовщик Егор Дружинин.
Фестиваль организован в рамках реализации специальных областных проектов Министерства культуры и туризма Московской области при поддержке команды Губернатора и Автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова