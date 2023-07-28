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В Пестовском парке открыли перевёрнутый дом

28 июля 2023, 16:03

Фото: Минкульт МО

В Пестовском парке в Балашихе открыли для посетителей перевёрнутый дом, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Это второе запатентованное в России музейное пространство такого формата, где первый этаж выполнен без наклона. На потолке первого этажа можно увидеть видео-арт с подвешенными моделями панельных домов и муралами, нарисованными на стенах домов в Железнодорожном.

На втором этаже гости смогут изучить быт людей 1960-х, 1970-х и 1990-х годов в перевёрнутом виде и сделать запоминающиеся фотографии.


Дом посвящён участникам фестиваля «Культурный код», которые оформили муралами стены жилых домов. С помощью нейросети из этих рисунков создали единое художественное произведение.

Дом-перевёртыш открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. Подробности – на сайте и в соцсетях парков Балашихи.

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#московская область
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В Геленджике и Анапе из-за непогоды закрыты все пляжи
28 июля 2023, 16:27

Фото: iStock/eugenesergeev

В Геленджике на всех 69 пляжах введен запрет на купание из-за штормового предупреждения. Об этом сообщает администрация города.
«В связи с ухудшением погодных условий на всех 69 пляжных территориях Геленджика и округов ввели запрет на купание в море. Об этом свидетельствуют красные и черные флаги на пляжах и предупреждают спасатели», – говорится в сообщении местной администрации.

Кроме того, на пляжах Анапы также запрещено купаться из-за донного течения и шторма. Штормовое предупреждение в Краснодарском крае будет длиться до 29 июля. Ожидаются сильные дожди, град, грозы и шквалистый ветер, также предупреждают об опасности формирования смерчей.

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#курорты
#дожди
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В Таиланде заявили о росте числа российских туристов на 1000%
В Таиланде власти заявили о росте числа туристов из России на 1000%
28 июля 2023, 03:43

Фото: iStock/Three_k

В Таиланде число приехавших из России туристов в первой половине 2023 года приблизилось к 800 тысячам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство туризма и спорта страны.
По данным таиландских властей, эта цифра по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем на 1000%. При этом более половины из 791,574 россиян прибывали в аэропорт Пхукета. Туристическая ассоциация острова заявила, что в 2023 году Россия стала «источником туристов номер один».

Отмечается, что в международном аэропорту острова Пхукет начали делать объявления на русском языке, а многие вывески написаны кириллицей. Кроме того, в меню уличных торговцев появились блины и борщ.

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#отдых
#туристы
#таиланд
#россияне
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Посетителям «Сырного фестиваля» в Истре предложат российские и белорусские фермерские продукты
27 июля 2023, 17:55

Фото: Минкульт МО

Фермерские продукты из России и Белоруссии смогут продегустировать и приобрести гости «Сырного фестиваля», который пройдёт 4-6 августа в деревне Дубровское в городском округе Истра. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Более 350 фермеров и ремесленников представят на фестивале свою молочную, мясную, рыбную, хлебную продукцию, мёд, квас и многое другое. Гости также смогут приобрести сувениры народных художественных промыслов. 
 
Представитель Ленинградской области Богдан Белоногов, семья которого из поколения в поколение собирает грибы уже более полувека, представит на фестивале продукцию своей компании «БелоноговЪ». Это натуральные продукты из дикорастущих ягод и грибов – соленья и варенья. 
 
В креативной арт-кондитерской «Медуница» из Воронежской области изготавливают пряники по авторскому рецепту, шоколадные композиции ручной работы и трюфели на основе сыров и бельгийского шоколада. 
 
Традиции белорусских сыроваров представит компания «Савушкин продукт». На фестиваль она доставит почти тонну сыра – эксклюзивные новинки, а также классические сыры под брендом «Брест-Литовск», рецепты которых привезли на Брестчину еще в XVI веке первые переселенцы из Голландии. 
 
В ассортименте производителя натуральных продуктов «Кума Тыква» – варенья, цукаты, семечки, а также оригинальные напитки: тыквенный чай и кофе, сиропы «Тыквонад» и «Тыквейн».
 
Компания «Царь Берендей» из Костромской области перерабатывает дары леса – грибов и ягоды, готовит из них продукцию по старинным русским рецептам.

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#минкульт мо
#сыр
#сырный фестиваль
#истра
#подмосковье
#московская область
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Ассоциация туроператоров: Москва стала одним из самых популярных направлений у туристов
27 июля 2023, 12:34

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Спрос на путёвки в Москву в 2023 году вырос от 5 до 16%. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Туроператоры оценили количество купленных путёвок в этом году и пришли к выводу, что Москва входит в пятёрку самых востребованных направлений в России.

Агентство городских новостей «Москва» уточняет, что чаще всего интересуются поездкой в столицу семьи с детьми. Они выбирают, как правило, самые известные достопримечательности: Красную площадь, Кремль, ВДНХ, Парк Горького и другие.

Также отмечается, что стали популярны такие места как парк «Зарядье», Московский зоопарк, подмосковные усадьбы и московские театры. Интересуют гостей столицы и речные прогулки.

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#москва
#зоо московский зоо туризм
#рейтинг
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Фестиваль «Гуляй Город» пройдёт в этом году в новом формате
27 июля 2023, 11:11

Фото: пресс-служба фестиваля

29 и 30 июля в селе Молоди городского округа Чехов пройдёт фестиваль «Гуляй Город», посвящённый Победе в Битве при Молодях. В этом году он состоится в двухдневном формате с масштабной застройкой более 30 га с разделением территории на историческую и современную.
Выбор места и даты проведения фестиваля основаны на историческом событии – Битве при Молодях, которая произошла с 29 июля по 2 августа 1572 года на территории современного городского округа Чехов в селе Молоди. Победа в битве позволила сохранить и укрепить российскую государственность. 
«Подмосковье – последний рубеж обороны столицы. В самые трудные для Отечества времена наша земля принимала тяжёлые бои. Так было и в 1941 году, и в 1812-м, и в ХVI веке при Молодях. Тогда наш народ одержал важнейшую с геополитической точки зрения победу. И сегодня «Гуляй Город» объединяет всех, кто любит свою страну, знает нашу общую историю. Желаю всем с удовольствием и интересом провести время у нас в Подмосковье!», – заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В исторической зоне участников фестиваля ждут выступления фольклорных коллективов Московской области, театрализованная военно-историческая реконструкция Битвы при Молодях, в которой примут участие более 200 реконструкторов, 10 точек традиционных русских игр и забав, мастер-классы по ковке, литью, помолу муки, приготовлению пищи, исторический лагерь реконструкторов. 
 
Одним из масштабных элементов фестиваля станет кулачный стеношный бой – старинная русская народная забава, заключающаяся в кулачной схватке двух линий. 
 
В современной зоне расположатся ярмарка локальных брендов, фудкорт и основная сцена фестиваля. Его хедлайнерами 29 июля станут Uma2rman, Пелагея, CLEVER FOLK и КASHA, а 30 июля – группы «25/17», «Маша и Медведи», ПОЛЮШКА, «Аффинаж» и DRUMMATIX. 
 
Вход на фестиваль по предварительной записи на сайте.

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#губернатор
#чехов
#туризм
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В 2023 году сотни британцев вернулись из Турции с сальмонеллой
26 июля 2023, 21:27

Фото:istockphoto/idil toffolo

Сотни туристов из Соединенного Королевства вернулись с турецкого отдыха с сальмонеллезом с начала нынешнего года.
Food Safety News пишет, что с середины января по 19 июля Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании выявило почти 250 случаев заражения кишечной инфекцией у британцев, которые вернулись с турецких курортов, конкретно из Антальи.
 
Сообщается, что 56% заболевших — мужчины, их средний возраст — 29 лет. 93 человека останавливались в разных отелях. Многие питались на курортах по системе «всё включено». Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании предупреждает туристов, что источник заболевания не установлен.
 
Органы здравоохранения Турции и международные агентства общественного здравоохранения начали расследование.

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#Турция
#сальмонелла
#отпуск
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В РСТ назвали стоимость групповой безвизовой поездки в Китай
26 июля 2023, 16:54

Фото: iStock/Tzido

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что цена групповой безвизовой поездки в Китай составит от 80–90 тысяч рублей на человека. Об этом пишет NEWS.ru.
Горин подчеркнул, такие перелеты должны появиться с 1 августа этого года.

«Для туристов будут пакетные предложения, мы надеемся, что возобновятся прямые перелеты на остров Хайнань. Стоимость турпакета зависит от набора услуг», — цитирует Горина NEWS.ru.

Вице-президент РСТ добавил, что стоимость будет рассчитываться с учетом безвизовой групповой поездки и количества дней. Отмечается, что в КНР можно летать в комбинированные туры в Шанхай, Пекин, Гуанчжоу и другие города.

Напомним, ранее вице-президенты Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что россияне смогут летать в 36 стран без пересадки. В 2023 году еще несколько стран откроются для прямых рейсов из России.

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#туризм
#Китай
#отпуск
#безвизовая поездка
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Мишустин призвал обратить серьезное внимание на качество туруслуг в России
26 июля 2023, 10:18

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что федеральные и региональные власти должны обратить серьезное внимание на качество туристических услуг в стране. Об этом он заявил во время совещания по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России.
Ранее по дороге к Каракольским озерам на Алтае опрокинулся грузовик с туристами. Группа туристов в составе 15 человек направлялась к Каракольским озерам в кузове грузовика. По последним данным, 1 человек погиб, 11 получили травмы.

Мишустин отметил, что власти вместе с бизнесом должны искать решения, чтобы подобные случаи больше не происходили. Премьер-министр добавил, что это касается не только Республики Алтай, но и всех регионов России. 

«Безопасность людей – должна быть в приоритете», — подчеркнул Мишустин.

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#Мишустин
#Россия
#туризм
#ДТП
#Алтай
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Стали известны вызывающие наибольший страх у россиян страны
Life: Россияне больше всего боятся ехать в США, Францию и Индию
26 июля 2023, 04:59

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Туристы из России рассказали, что больше всего они боятся ехать в США, Мексику, Францию, Тунис и Индию. Об этом пишет Life со ссылкой на аналитиков Ozon Travel и «Группа Ренессанс страхование».
В публикации говорится, что 53% россиян опасаются поездок в США, 49% — во Францию, 48% — в Мексику, 47% — в Тунис и в Индию.

Среди безопасных стран по мнению российских туристов оказались Мальдивы, ОАЭ, Сейшелы.

Аналитики отметили, что 28% участников опроса боятся путешествовать из-за возможного распространения нового вируса, 21% признались, что не хотят ехать заграницу из-за возможных проблем с возвращением на родину.

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#туристы
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