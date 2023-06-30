В Пестовском парке откроют дом-перевёртыш

Фото: Минкульт МО
Второй этаж будет целиком являться музейной экспозицией
В Пестовском парке культуры и отдыха в Балашихе в начале июля откроют перевёрнутый дом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
Это второй в России запатентованный дом такого формата, где первый этаж без наклона и является музейным пространством. Объект посвящён художникам, которые во время фестиваля уличного искусства «Культурный код» в Железнодорожном расписали стены жилых домов муралами. Архитекторы совместили эти работы с помощью нейросети на фасадах дома.
На потолке зоны первого этажа расположится инсталляция, на которой будут демонстрировать подвешенные модели домов с муралами, представленными в Железнодорожном.
Второй этаж – целиком музейная экспозиция. Посетители изучат быт людей 1960-х, 1970-х и 1990-х годов. Рядом с музейной зоной будет игровая инсталляция для детей.
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Это второй в России запатентованный дом такого формата, где первый этаж без наклона и является музейным пространством. Объект посвящён художникам, которые во время фестиваля уличного искусства «Культурный код» в Железнодорожном расписали стены жилых домов муралами. Архитекторы совместили эти работы с помощью нейросети на фасадах дома.
Второй этаж – целиком музейная экспозиция. Посетители изучат быт людей 1960-х, 1970-х и 1990-х годов. Рядом с музейной зоной будет игровая инсталляция для детей.
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Лора Луганская