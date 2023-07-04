В Петербурге со следующего года начнут взимать курортный сбор

Фото: iStock.com/Anna_Pakutina
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, согласно которому в городе с 1 апреля 2024 года вводится обязательный курортный сбор в размере 100 рублей. Информация об этом есть на официальном сайте губернатора.
«С 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года на территории Санкт-Петербурга проводится эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов...» — уточнили в администрации города.
Все средства, полученные в рамках «эксперимента», будут направлены на улучшение туристической инфраструктуры Петербурга. С туристов будут взимать 100 рублей с человека за ночь проживания в отелях города.
Читайте также:
Названы самые популярные у самостоятельных российских туристов страны;
В РСТ назвали новый тренд российских путешественников;
Стало известно, где можно снять дачу дешевле всего этим летом.
Андрей Гаврилов