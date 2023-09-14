В Петрищево состоялось торжественное мероприятие в честь 100-летия Зои Космодемьянской

Фото: Радио 1
В честь столетия Зои Космодемьянской 13 сентября одноименный музей провел торжественное мероприятие, посвященное ее жизни и подвигу. В этот день гости музея смогли не только почтить память Зои Анатольевны и всех героев Великой Отечественной войны, но и стать участником памятного события. Мероприятие проходило при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
В ходе мероприятия проходило торжественное шествие к месту казни З.А. Космодемьянской, минута молчания и возложение цветов.
Фото: Радио 1
Также, в честь этого Московская театральная студия «Премьера» подготовила иммерсивный спектакль «Как жить хочется» — о жизни и судьбе девушки. Спектакль показали в музее Зои Космодемьянской. Посетители не сидели перед сценой, а с артистами «погрузились» в действие.
В этот день в музее прошла презентация собственного документального фильма «ЗОЯ: символ советского сопротивления. А в центральном академическом театре Российской Армии показали спектакль «Девочки». В основе спектакля – пьеса драматурга Дарьи Верясовой «9903» о разведчицах Зое Космодемьянской, Вере Волошиной, Клавдии Милорадовой, Клавдии Сукачевой, Рите Загировой, Маргарите Каравай. С началом Великой Отечественной войны они добровольно выбрали местом службы воинскую часть 9903 и вошли в состав диверсионно – разведывательной группы.
Фото: Радио 1
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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«Мы собрались возле мемориала Зои, потому что уже 100 лет исполнилось нашей героини. Подвиг ее увековечен в песнях, стихах, книгах. Мы, жители ближайшего Подмосковья, свято чтим память этой девушки. Я благодарю всех, кто приехал на это торжественное мероприятие», - поделилась депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова.
Также, в честь этого Московская театральная студия «Премьера» подготовила иммерсивный спектакль «Как жить хочется» — о жизни и судьбе девушки. Спектакль показали в музее Зои Космодемьянской. Посетители не сидели перед сценой, а с артистами «погрузились» в действие.
«Одно дело — изучать историю Зои из каких-то архивных документов, другое — каждый день рассказывать об этом детям. Но когда эту историю можно увидеть со стороны, тем более, в исполнении таких прекрасных детей, это вызывает совершенно новые эмоции. Это и боль, и какая-то радость за то, что наша страна имеет таких героев. Знаю, что эмоции ребят совершенно искренние», — отметила научный сотрудник музея и зритель спектакля Марина.Фото: Радио 1
В этот день в музее прошла презентация собственного документального фильма «ЗОЯ: символ советского сопротивления. А в центральном академическом театре Российской Армии показали спектакль «Девочки». В основе спектакля – пьеса драматурга Дарьи Верясовой «9903» о разведчицах Зое Космодемьянской, Вере Волошиной, Клавдии Милорадовой, Клавдии Сукачевой, Рите Загировой, Маргарите Каравай. С началом Великой Отечественной войны они добровольно выбрали местом службы воинскую часть 9903 и вошли в состав диверсионно – разведывательной группы.
Фото: Радио 1
«Это очень серьезна, мощная работа, особенно она сильна на контрасте этих тоненьких лёгоньких девочек в платьицах ситцевых, в которых живёт такая мощь, как-будто бы они из металла сделаны. Когда смотришь на них, понимаешь, что ни могут защитить и нас с вами, и миллионы таких же. У них внутри очень мощная крепость духа», — отметила заместитель директора по развитию Центрального академического театра Российской Армии Милена Юрьевна Авимская.Фото: Радио 1
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова