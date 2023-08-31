В Пушкино 16 сентября откроется новое культурное пространство «Театр музыки и шоу III РИМ»

Фото: Радио 1
Театр «III РИМ» соединяет в себе инновационные сценические технологии. Зрители по достоинству оценят невероятный иммерсивный звук, который позволит ощутить на себе 100% эффект присутствия на сцене.
«Идея появилась после того, как мы поняли, что местные жители Пушкино нуждаются в театре. Есть такая тенденция, что люди устали постоянно ездить в Москву для просмотра театральных постановок. Поэтому есть потребность открывать здесь какие-нибудь пространства с хорошим, качественным контентом. Да, есть местный театр и ДК, но и них не такая плотная репертуарная сетка, если взять любую площадку в Москве. У них нет возможности обеспечить хорошее оборудование и звучание. Мы решили скрестить новые технологии с классическим театром. Если говорить о иммерсивном театре, многие представляют физический контакт с актерами, но это не так. Слово «иммерсивный» означает полное погружение в какую-то реальность через способы восприятия. И вот мы решили технологиями нового поколения создать такой театр», - рассказала руководитель театра Евгения Харада.
Фото: Радио 1
Фото: Радио 1
«Зрителя ждет масса интересных спектаклей, и классических, и современных. Нам обещают просто невероятный звук, площадка новая, современная, с хороших светом, по самым лучшим технологиям», - поделилась актриса театра Полина Сибагатуллина.III РИМ – это ультрасовременное культурное пространство с необычайным звуковым оборудованием с иммерсивным звуком Spacemap Go от культовых Meyer Sound, которое позволяет ощутить 100% эффект присутствия зрителя на сцене.
Фото: Радио 1
«Очень необычно, за всю мою карьеру, такой сцены у меня еще не было. Я думаю, что это будет очень круто, интересно, во-первых, это новое направление, я сама до конца не понимаю, что будет в конечно итоге, скорее бы сходить на премьеру и посмотреть на эту современную сцену», - отметила актриса театра и кино Мария Берсенева.
Фото: Радио 1
Театр откроется на втором этаже ТРЦ «Пушкино Парк», что даст гостям площадки доступ ко всей инфраструктуре торгово-развлекательного центра, где всегда можно воспользоваться бесплатной парковкой, прогуляться по магазинам или перекусить на фудкорте.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
Читайте также:
У жителей Подмосковья появится возможность посетить Дом Сурановых в Коломне.
На фестивале «Славянское подворье» в Подольске ждут более 1,5 тыс участников.
В Серпухове пройдёт региональный фолк-фестиваль, посвящённых трём Спасам.
Дана Игумнова