В Подмосковье отметят Всемирный день яйца

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Любители блюд из яиц 14 октября смогут отметить на ферме «Русский страус» в деревне Старые Кузьменки городского округа Серпухов Всемирный день яйца. Ферма подготовила интерактивную программу для детей от 5 до 10 лет, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Детям расскажут, чем питаются домашние птицы, как из яйца появляется цыплёнок, какие существуют породы птиц и связана ли окраска их перьев с цветом яиц, которые они дают. Дети смогут создать макет птичьего двора, населить его птицами оригами, сделать многофункциональную кормушку для кур и заготовить для них корм», – говорится в сообщении.Также для всех желающих пройдёт демонстрационная дойка козы.
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