В Подмосковье отметят Всемирный день яйца

Любители блюд из яиц 14 октября смогут отметить на ферме «Русский страус» в деревне Старые Кузьменки городского округа Серпухов Всемирный день яйца. Ферма подготовила интерактивную программу для детей от 5 до 10 лет, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.