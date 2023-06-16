В Подмосковье появится масштабный Тувинский этнический центр

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
сообщал
«Россия богата своими национальными традициями, народной культурой. Но не всегда есть возможность отправиться в отдалённые регионы и познакомиться с местными обычаями, кухней, промыслами. Поэтому мы договорились с коллегами из Республики Тыва об открытии Тувинского этнического центра в Подмосковье. Считаем, что культурный обмен и межнациональный диалог сегодня так же важны, как торговые отношения и деловые контакты. Этноцентр в Рузе станет новой точкой притяжения туристов», – сказал губернатор.Соглашение также предусматривает сотрудничество в промышленности, торговле и услугах, информационных коммуникациях, АПК, архитектуре и строительстве, ЖКХ, благоустройстве, здравоохранении, образовании, науке, культуре, туризме, спорте и других сферах.
Как сказал Ховалыг Тува может предложить Московской области экологически чистую сельскохозяйственную продукцию, в том числе мясо.
Ранее Воробьёв сообщал, что Подмосковье создаст с Белоруссией машиностроительное предприятие.