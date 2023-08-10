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В Подмосковье пройдет VIII ежегодный литературно-музыкальный фестиваль «Традиция»

9 августа пройдет VIII ежегодный литературно-музыкальный фестиваль «Традиция»
10 августа 2023, 16:13

Фото: официальный сайт фестиваля «Традиция»

Фестиваль объединяет любителей искусства разных возрастов и возрождающий культурные традиции. Фестиваль «Традиция» проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и Администрации Одинцовского городского округа Московской области.
Фестиваль пройдет под открытым небом на территории усадьбы Захарово музея-заповедника А.С. Пушкина в Одинцовском городском округе.

Фото: официальный сайт фестиваля «Традиция»


«Главные вехи программы останутся традиционными. Будет много музыки, бесед о культуре, истории, философии. С невероятным участниками, среди которых Любовь Казарновская, Владимир Стеклов, Эдуард Бояков, Александр Шолохов, Андрей Бледный, Алексей Гинтовт и многие другие. Большое внимание будет уделено поэзии - в программе прочтут свои стихи крупнейшие современные поэты Мария Ватутина, Анна Долгарева, Анна Ревякина, Дмитрий Воденников, Алексей Шмелев, Александр Пелевин, Игорь Караулов, вечером Новый Театр представит спектакль "Слезы молний", который расскажет о судьбах крупнейших поэтов и философов современности. У фестиваля есть основатели - это художественный руководитель Нового Театра Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин. Программу ежегодно осмысливают и утверждают они», - рассказала директор фестиваля Мария Кубланова.

Фото: официальный сайт фестиваля «Традиция»

Отметим, что гостей ждет более 50 мероприятий: спектакли и концерты, творческие мастер-классы и лекции, игры, хороводы, ярмарка и многое другое.

Фото: официальный сайт фестиваля «Традиция»
«В прошлом году фестиваль посетили 15 000 человек. Посмотрим, сколько зрителей фестиваль соберет в этом. Программе не менее интересная и погоду вроде бы обещают хорошую! Наша главная традиция - это то, что мы готовим программу для всей семьи и с радостью видим, как на фестиваль приезжают представители 3-ех, а то и 4-ех поколений - с детскими колясками, бабушками и дедушками. И это невероятно радостно!», - поделилась директор фестиваля Мария Кубланова.
Фото: официальный сайт фестиваля «Традиция»

Отметим, что помимо выступлений, гостей фестиваля ждут мастер-классы по каллиграфии допетровской эпохи, на них не только расскажут о принципах различия и особенностях, но и научат, как писать. Также, будут и специалисты по мезенской (палащельской) росписи, где гости смогут расписать маленькие дощечки кистью и пером.

Вход на фестиваль свободный. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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Турэксперт Осауленко заявил о пользе безвизового группового туробмена с Индией
10 августа 2023, 15:12

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что запуск безвизового группового туристического обмена между Индией и Россией станет выгоден для граждан обеих стран.
«Возможность, когда ты не за месяц, а за несколько дней в состоянии принять решение, причём оно будет для тебя экономически выгодно, потому что ты не платишь за визу, это серьёзно облегчает принятие решения. Это не только долговременные туры, но и краткосрочные, которые в экономическом плане выгодны для очень многих путешествующих не только в Индию, но и вообще в целом мире. Поэтому, безусловно, эта ситуация пойдёт на пользу как индийскому потоку в Россию, так и потоку россиян в Индию», — пояснил в беседе с RT Осауленко.

При этом, Москва и Пекин также постоянно обсуждают тему упрощения визового режима. Об этом заявил замдиректора консульского департамента МИД России Руслан Голубовский. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, вопрос упрощения визового режима между двумя странами находится на постоянном контроле обоих государств.

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#россия
#индия
#туризм
#политика
#визы
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Россия предложила Индии отменить визы для группового туробмена
10 августа 2023, 14:49

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой туристический обмен. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Министр напомнил, что РФ уже организовала безвизовый групповой обмен с Ираном и Китаем.

«Дальше у нас Индия, еще надо межправ заключать и так далее. Будем дальше развивать... Мы направили туда предложение. Пока идёт проработка по дипломатическим каналам», - рассказал Решетников в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, работа в данном направлении будет ускорена.

Ранее уполномоченный посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэ сообщил о разработке новой системы туристических поездок без оформления виз для россиян. Такая возможность станет доступна уже в этом году. Предоставлять бесплатные визы гражданам России также готовится Шри-Ланка. Кроме того, Евросоюз внедряет систему электронных виз в виде штрихового кода, однако в настоящее время к гражданам РФ это не относится.

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#евросоюз
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В Красногорском филиале Музея Победы отпразднуют День фронтовой собаки
10 августа 2023, 14:08

Фото: пресс-служба музея

В Красногорском филиале Музея Победы 18 августа пройдёт интерактивная программа «Мохнатые герои Победы». Она будет посвящена Дню фронтовой собаки, сообщили в пресс-службе музея.
Посетить экскурсию бесплатно смогут все желающие. Это одна из самых популярных программ музея для детей и взрослых. 
«Участники узнают много интересного о происхождении собак, о военных профессиях четвероногих друзей и их уникальном вкладе в Победу. Посетителям расскажут, например, о легендарном советском пограничнике Никите Карацупе и его собаке по кличке Индус», – поделилась заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Светлана Любенкова.  
Экскурсия начнётся в 10 утра. Возрастная категория – 6+. Завершится программа мастер-классом по изготовлению медали для мохнатого героя. 

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#туризм
#собаки
#вов
#история
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные города стали лучшими для отдыха у воды недалеко от Москвы
В топ лучших мест для отдыха у воды недалеко от Москвы вошли Дубна и Коломна
10 августа 2023, 14:05

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Сервис OneTwoTrip составил рейтинг лучших мест для пляжного отдыха недалеко от Москвы, куда вошли такие подмосковные города, как Дубна, Коломна и Орехово-Зуево.
Так, в Дубне открыто несколько пляжей, неплохими вариантами отдыха также названы локации в районе Можайского водохранилища, Орехова-Зуева, Серпухова и Коломны.

«Ещё один пляж, за которым ухаживает администрация города, находится на Иваньковском водохранилище. Средняя стоимость ночи в местном отеле — 3 тыс. рублей. Любителям отдыха с палатками подойдут дикие берега подальше от центра», — приводит RT слова представителей сервиса.

Отмечается, что на пляжах туристы могут рыбачить, кататься на лодках и устраивать барбекю. Чаще всего люди останавливаются на базах отдыха, в палатках и отелях.

До этого вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин перечислил самые популярные направления внутреннего туризма, куда вошли Краснодарский край, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Минеральные воды и Крым.

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#подмосковье
#водохранилище
#туристы
#лето
#пляжи
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Немецкий велотурист Мэр посетил Петербург
09 августа 2023, 19:14

Фото: istockphoto.com/Milos Bjelica

Немецкий велотурист Альфред Мэр прибыл в Санкт-Петербург, где он планирует пробыть два дня.
Велопутешественник отметил, что Россия приятно удивила его.

«Я не интересуюсь политикой, а в Россию попасть хотел уже давно, потому что меня привлекает русская культура и я давно хотел познакомиться с русскими людьми. Уже строю планы на следующий визит, потому что два дня в Петербурге – это, конечно, мало», – приводит «Петербургский дневник» слова Мэра.

Он отметил, что планирует преодолеть 6 тыс. км по нашей стране с миссией мира. После путешественник отправится в Москву, потом по Золотому кольцу, и в финале – в Казань. Изначально маршрут был разработан в Германии большой компанией, однако в период пандемии поездка несколько раз переносилась. В итоге Мэр отправился в Россию один.

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#россия
#культура
#туристы
#велосипедист
#санкт-петербург
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Wirtualna Polska: Польские туристы на Пхукете массово жалуются на российских
09 августа 2023, 06:45

Фото: iStock/ffikretow

Польские туристы жалуются на большое количество россиян, приезжающих на отдых на тайский остров Пхукет. Об этом сообщила газета Wirtualna Polska.
Польские путешественники отмечают, что Пхукет напоминает им не Таиланд, а «маленькую Россию». По словам некоторых туристов, там можно порой почувствовать себя, как в Москве.

Жительница Польши Анна пожаловалась газете на огромное количество надписей на кириллице, а также многочисленные попытки сказать ей «привет», так как тайцы зачастую принимают поляков за русских.

В Таиланде число приехавших из России туристов в первой половине 2023 года приблизилось к 800 тысячам. По данным таиландских властей, эта цифра по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем на 1000%. 

При этом более половины россиян прибывали в аэропорт Пхукета. Туристическая ассоциация острова заявила, что в 2023 году Россия стала «источником туристов номер один». Отмечается, что в международном аэропорту острова Пхукет начали делать объявления на русском языке, а многие вывески написаны кириллицей. Кроме того, в меню уличных торговцев появились блины и борщ.

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#туристы
#польша
#россия
#таиланд
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Турэксперт Горин: В топ популярных направлений внутреннего туризма вошли Краснодарский край, Подмосковье и Петербург
08 августа 2023, 16:19

Фото: istockphoto.com/saiko3p

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин перечислил самые популярные направления внутреннего туризма, куда вошли Краснодарский край, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Минеральные воды и Крым.
«Если говорить о развитии других направлений, то очень высокий уровень роста показывает Дагестан, где за это лето отдохнёт около 800 тыс. человек. Также можно отметить Карелию, Самарскую область, Татарстан, Хакасию и другие направления», — добавил в беседе с RuNews24.ru Горин.

При этом, по его словам, средний чек по турам внутри России составил 80 тыс. рублей.

Горин отметил, что, согласно прогнозам, за это лето в России отдохнёт 14-15 млн туристов.

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В Анталье усилят контроль за нелегальной сдачей жилья туристам
08 августа 2023, 11:27

Фото: iStock/ioanna_alexa

В курортной турецкой провинции Анталья ужесточат контроль за незаконной сдачей квартир в аренду туристам. Об этом РИА Новости сообщил источник в руководстве провинции.
Уточняется, что в данный момент власти не проводят рейдов. Однако они призвали граждан обращаться в органы власти, если имеется какая-то информация о нелегальной сдаче жилья.

Пока неизвестно, как будут наказываться нелегальные арендаторы, но предполагается, что их будут привлекать к ответственности из-за невыплаченных налогов.

Глава туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что одной из причин отсутствия популярности дорогих отелей, являются граждане России, которые купили квартиры в стране.

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#турция
#туризм
#аренда
#контроль
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Стало известно, на чем экономят россияне в отпуске
«Зарплата.ру»: россияне в отпуске в этом году стали экономить на жилье и шоппинге
08 августа 2023, 08:28

Фото: iStock/AndreyPopov

Более половины россиян вынуждены экономить в отпуске. В основном туристы стараются снизить свои расходы на аренду жилья, шоппинг и покупку сувениров. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на аналитический сервис «Зарплата.ру».
Согласно сообщению, 61 % участников опроса пытаются экономить в отпуске. Всего в исследовании приняли участие 2450 работающих россиян в возрасте от 25 до 55 лет.

Таким образом, согласно опросу, 23% россиян в текущем году хотят сэкономить на аренде жилья, при этом 21% отказываются от шоппинга, а 15% не покупают сувениры и подарки во время отпуска. При этом 14% опрошенных пытаются снизить расходы на билеты, а 9% отказываются от развлечений. Всего 5% опрошенных готовы отказаться от экскурсий и 3% пытаются экономить на питании. Еще 3% признались, что вынуждены экономить в отпуске на всем.

Кроме того, в исследовании также выявили и бюджет россиян, которые они готовы потратить на отдых. Почти 20% респондентов готовы отдохнуть на всего 30-50 тысяч рублей, 17% - на 50-70 тысяч, по 13% - могут позволить себе потратить 90-110 тысяч, а 12% - 70-90 тысяч. При этом потратить на отпуск более 150 тысяч рублей могут себе позволить лишь 9% опрошенных.

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