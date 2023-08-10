В Подмосковье пройдет VIII ежегодный литературно-музыкальный фестиваль «Традиция»

Фото: официальный сайт фестиваля «Традиция»
Фестиваль объединяет любителей искусства разных возрастов и возрождающий культурные традиции. Фестиваль «Традиция» проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и Администрации Одинцовского городского округа Московской области.
Фестиваль пройдет под открытым небом на территории усадьбы Захарово музея-заповедника А.С. Пушкина в Одинцовском городском округе.
Фото: официальный сайт фестиваля «Традиция»
Фото: официальный сайт фестиваля «Традиция»
Отметим, что гостей ждет более 50 мероприятий: спектакли и концерты, творческие мастер-классы и лекции, игры, хороводы, ярмарка и многое другое.
Фото: официальный сайт фестиваля «Традиция»
Отметим, что помимо выступлений, гостей фестиваля ждут мастер-классы по каллиграфии допетровской эпохи, на них не только расскажут о принципах различия и особенностях, но и научат, как писать. Также, будут и специалисты по мезенской (палащельской) росписи, где гости смогут расписать маленькие дощечки кистью и пером.
Вход на фестиваль свободный. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
Читайте также:
В Клину покажут гала-концерт «Ночь Чайковского» под руководством маэстро Башмета.
В Москве пройдёт фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди».
В Подмосковье состоится «Шаляпин-фестиваль».
Фото: официальный сайт фестиваля «Традиция»
«Главные вехи программы останутся традиционными. Будет много музыки, бесед о культуре, истории, философии. С невероятным участниками, среди которых Любовь Казарновская, Владимир Стеклов, Эдуард Бояков, Александр Шолохов, Андрей Бледный, Алексей Гинтовт и многие другие. Большое внимание будет уделено поэзии - в программе прочтут свои стихи крупнейшие современные поэты Мария Ватутина, Анна Долгарева, Анна Ревякина, Дмитрий Воденников, Алексей Шмелев, Александр Пелевин, Игорь Караулов, вечером Новый Театр представит спектакль "Слезы молний", который расскажет о судьбах крупнейших поэтов и философов современности. У фестиваля есть основатели - это художественный руководитель Нового Театра Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин. Программу ежегодно осмысливают и утверждают они», - рассказала директор фестиваля Мария Кубланова.
Фото: официальный сайт фестиваля «Традиция»
Отметим, что гостей ждет более 50 мероприятий: спектакли и концерты, творческие мастер-классы и лекции, игры, хороводы, ярмарка и многое другое.
Фото: официальный сайт фестиваля «Традиция»
«В прошлом году фестиваль посетили 15 000 человек. Посмотрим, сколько зрителей фестиваль соберет в этом. Программе не менее интересная и погоду вроде бы обещают хорошую! Наша главная традиция - это то, что мы готовим программу для всей семьи и с радостью видим, как на фестиваль приезжают представители 3-ех, а то и 4-ех поколений - с детскими колясками, бабушками и дедушками. И это невероятно радостно!», - поделилась директор фестиваля Мария Кубланова.Фото: официальный сайт фестиваля «Традиция»
Отметим, что помимо выступлений, гостей фестиваля ждут мастер-классы по каллиграфии допетровской эпохи, на них не только расскажут о принципах различия и особенностях, но и научат, как писать. Также, будут и специалисты по мезенской (палащельской) росписи, где гости смогут расписать маленькие дощечки кистью и пером.
Вход на фестиваль свободный. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
Читайте также:
В Клину покажут гала-концерт «Ночь Чайковского» под руководством маэстро Башмета.
В Москве пройдёт фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди».
В Подмосковье состоится «Шаляпин-фестиваль».
Дана Игумнова