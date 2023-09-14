В Подмосковье пройдёт историко-гастрономический фестиваль «Вильям Похлёбкин»

Фото: Минкульт МО
В городском округе Подольск 17 сентября пройдёт I историко-гастрономический фестиваль «Вильям Похлёбкин». Он состоится в историко-мемориальном музее-заповеднике «Подолье», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Праздник приурочен к 100-летию со дня рождения советского и российского учёного, историка, журналиста и писателя, специалиста по истории международных отношений, знатока кулинарии Вильяма Похлёбкина.
В программе – конкурс кулинаров, мастер-классы с дегустацией, театрализованные программы «Чайку не прикажете ли?» и «Рацион Ильича».
Также гостям предложат познавательную программу «Занимательная кулинария» от подольских библиотек по книгам Похлёбкина. Помимо этого, для гостей откроется выставка «Из неподъемного портфеля», на которой будут представлены личные вещи знаменитого кулинара. Посетителям покажут документальный фильм о Похлёбкине.
Фестиваль начнётся в 13 часов. Вход свободный.
Читайте также:
Сергей Безруков откроет VI Большой Детский фестиваль в Москве
Сергиево-Посадский музей-заповедник ждет гостей на выставку «Святые жёны»
В Петрищево состоялось торжественное мероприятие в честь 100-летия Зои Космодемьянской
В программе – конкурс кулинаров, мастер-классы с дегустацией, театрализованные программы «Чайку не прикажете ли?» и «Рацион Ильича».
Фестиваль начнётся в 13 часов. Вход свободный.
Читайте также:
Сергей Безруков откроет VI Большой Детский фестиваль в Москве
Сергиево-Посадский музей-заповедник ждет гостей на выставку «Святые жёны»
В Петрищево состоялось торжественное мероприятие в честь 100-летия Зои Космодемьянской
Лора Луганская