В Подмосковье пройдёт заезд ретромобилей на 150 км

Фото: Минкульт МО
В Музее техники Вадима Задорожного 26 августа состоится ралли автомобилей выпуска 20–70-х годов прошлого века, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. С 10 утра старинными машинами можно будет любоваться не только в выставочных залах, но и под открытым небом.
После традиционного проезда под стартовой аркой экипажи отправятся по маршруту протяжённостью 150 км. Часть заезда станет парад ретромобилей в музее-заповедника «Архангельское».
Перед стартом ралли пройдёт «Конкурс элегантности». Посетители путём голосования выберут самый привлекательный автомобиль. Машины – участницы конкурса должны быть выпущены не позднее 1973 года. Особое внимание будет уделено дресс-коду владельцев.
Все участники ралли, получат призы и подарки не только за спортивные победы, но и за красоту и стиль.
В течение всего дня гостей ждут музыкальная и развлекательная программа, гастрономические площадки, экскурсии по музею, разнообразные активности, аттракционы и детские мастер-классы.
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Перед стартом ралли пройдёт «Конкурс элегантности». Посетители путём голосования выберут самый привлекательный автомобиль. Машины – участницы конкурса должны быть выпущены не позднее 1973 года. Особое внимание будет уделено дресс-коду владельцев.
В течение всего дня гостей ждут музыкальная и развлекательная программа, гастрономические площадки, экскурсии по музею, разнообразные активности, аттракционы и детские мастер-классы.
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Лора Луганская