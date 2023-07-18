В Подмосковье проведут фестиваль «Гуляй город» в честь Битвы при Молодях

В селе Молоди городского округа Чехов 29 и 30 июля пройдёт фестиваль «Гуляй город», посвящённый победе в Битве при Молодях. Об этом сообщил глава муниципалитета Григорий Артамонов.
«Фестиваль проводится с 2009 года, но благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва в прошлом году он получил федеральный статус. В 2002-м фестиваль посетили более 42 тыс человек. В этом году по просьбам жителей и гостей фестиваля мы внесли изменения в формат проведения мероприятия. Оно пройдёт в течение двух дней на историческом поле рядом с селом Молоди», – написал Артамонов ы своём телеграм-канале.Насыщенная культурно-историческая программа погрузит гостей в атмосферу времён Руси XVI века. Территория в 30 га будет разделена на две зоны – историческую и современную.
В современной зоне расположится ярмарка локальных брендов, фудкорт и основная сцена фестиваля.
Хедлайнерами станут группа «Пелагея», Uma2rman и Полюшка, группы «25/17», «Маша и Медведи», «Аффинаж» и Drummatix.
Для того, чтобы попасть на мероприятие, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте https://gulyai-gorod.ru/ и получить бесплатный билет.
К месту проведения будет организован трансфер, а для автомобилистов предусмотрены удобные пути подъезда по трассам М-2 и А-107, а также бесплатная парковка.
Фото: пресс-служба фестиваля
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