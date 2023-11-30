В Подмосковье разработали новые туристические маршруты на каршеринге

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Минкультуры и туризма Подмосковья и каршеринг BelkaCar представили новые туристические маршруты . Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Жители и гости Московской области смогут отправиться в туристические поездки на автомобилях каршеринга по специальному тарифу «Навигатор».
В рамках тарифа можно будет арендовать машину на три дня с дополнительной страховкой. В соцсетях каршеринга в течении всего зимнего сезона будут появляться специальные маршруты по Подмосковью от Минкультуры и туризма МО.
Стоит отметить, что данный проект направлен на повышение заинтересованности аудитории в культурной жизни Подмосковья и популяризации туризма внутри страны. Зимние маршруты включают в себя все популярные туристические подмосковные направления и главные достопримечательности на пути путешественников.
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В рамках тарифа можно будет арендовать машину на три дня с дополнительной страховкой. В соцсетях каршеринга в течении всего зимнего сезона будут появляться специальные маршруты по Подмосковью от Минкультуры и туризма МО.
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Мира Полтева