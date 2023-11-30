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В Подмосковье разработали новые туристические маршруты на каршеринге

30 ноября 2023, 16:24
Фото: istockphoto / molchanovdmitry

Фото: istockphoto / molchanovdmitry

Минкультуры и туризма Подмосковья и каршеринг BelkaCar представили новые туристические маршруты . Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Жители и гости Московской области смогут отправиться в туристические поездки на автомобилях каршеринга по специальному тарифу «Навигатор».

В рамках тарифа можно будет арендовать машину на три дня с дополнительной страховкой. В соцсетях каршеринга в течении всего зимнего сезона будут появляться специальные маршруты по Подмосковью от Минкультуры и туризма МО.


Стоит отметить, что данный проект направлен на повышение заинтересованности аудитории в культурной жизни Подмосковья и популяризации туризма внутри страны. ​Зимние маршруты включают в себя все популярные туристические подмосковные направления и главные достопримечательности на пути путешественников.

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Туристу раздробило руку во время отдыха в пятизвездочном отеле на Бали
7News: австралийцу раздробило руку во время аварии в отеле на Бали
30 ноября 2023, 12:57

Фото: istockphoto/Panuwat Dangsungnoen

Руку туриста из Австралии раздробило в ДТП в пятизвездочном отеле Бали.
Издание 7News пишет, что 47-летний Кертис Брэнсби с супругой и двумя дочерьми прилетели на отдых в отель Karma Kandara за 600 долларов за ночь (более 50 тыс. рублей). Багги повез их из номера в бассейн по крутой и очень скользкой дороге. В итоге он врезался в другое средство передвижения. 

Во время аварии Брэнсби отлетел в кирпичную стену. По словам мужчины, его руку «разнесло на куски». Она просто повисла за спиной, как веревка. 

3-летняя дочь туриста, которая сидела у мужчины на коленях, выбросило из машины. Ребёнок получил ушиб лба. Жена и вторая дочь австралийского туриста и сам водитель багги не пострадали. 

Брэнсби срочно прооперировали. 9 дней он находился в местной больнице. Туристическая страховка покрыла расходы на лечение на сумму 26 тысяч долларов (примерно 2,3 млн рублей). Австралиец теперь не может работать. 

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#туризм
#туристы
#авария
#дтп
#травмы
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Подмосковная хаски-деревня стала победителем премии «Сделано в России-2023»
30 ноября 2023, 12:06

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Подмосковная хаски-деревня «Рузская Аляска» победила в номинации «Путешествия» премии «Сделано в России-2023». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Церемония награждения победителей XXII ежегодной премии «Сделано в России-2023» прошла в Москве на Новой сцене Театра на Таганке.

По итогам премии хаски-деревня «Рузская Аляска» из Московской области выиграла в номинации «Путешествия. По России с любовью».

«Мы отличаемся от других проектов тем, что все наши собаки — это бывшие потеряшки и отказники. Поэтому мы не только спасаем собак, но и спасаем человеческие сердца, ведь те, кто у нас побывал хотя бы однажды уже совершенно точно никогда не обидит животное<…> Приглашаем всех жителей России к нам в гости, на экскурсию, будем очень рады всем»,— поделилась руководитель проекта «Рузская Аляска» Наталия Басина.

Стоит отметить, что питомник северных ездовых собак работает в Подмосковье с 2016 года в городском округе Руза. Кроме этого, «Рузская Аляска» является первым в регионе реабилитационным центром по спасению, лечению, а также психологической адаптации северных ездовых собак. 

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#подмосковье
#руза
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#путешествия
#премия
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Банки Лаоса начали принимать карты «Мир», сообщил российский посол
Посол РФ Калинин: банки Лаоса начали принимать карты «Мир»
30 ноября 2023, 11:41

Фото: iStock/Diy1

Посол РФ в Лаосе Владимир Калинин заявил, что ряд банков Лаоса начал принимать карты Российской платежной системы МИР. Об этом пишет РИА Новости.
По словам посла, в банкоматах Лаоса можно снять наличные в лаосской валюте в тестовом режиме. Калинин отметил, что тот факт, что такое самобытное и дружелюбное государство как Лаос пока недостаточно известно в РФ как потенциальное туристическое направление, кажется ему «неоправданным». 

Ранее сообщалось, что российская платёжная система «Мир» начала работать на всей территории Венесуэлы. Об этом заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто в ходе брифинга в Москве после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он рассказал, что около 36% всех платёжных пунктов страны принимают карты российской системы.

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#карты
#мид
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#рф
#туризм
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Турист защитил свою мать в дубайском аэропорту и оказался в тюрьме
Daily Mail: турист обозвал сотрудницу дубайского аэропорта и сел в тюрьму
30 ноября 2023, 11:35

Фото: istockphoto/Sergey Sokolnikov

Турист из Британии оскорбил сотрудницу аэропорта в Дубае за то, что та отказала предоставить его матери инвалидную коляску.
Daily Mail пишет, что случай произошёл в феврале 2023 года. Мужчина вместе с матерью собирался вылететь из в авиагавани Дубая. Он подошел к сотруднице аэропорта, желая уточнить информацию о рейсе. Она ответила, что пассажирам нужно сесть в автобус, чтобы доехать до другого терминала. Турист попросил для матери инвалидное кресло, чтобы она смогла добраться до автобуса, но ему было отказано. Но другому туристу коляску предоставили.

Тогда британец снова обратился к сотруднице аэропорта. Та начала объяснять политику авиакомпании. Тогда мужчина разозлился и начал нецензурно браниться. 

В отношении туриста возбудили уголовное дело о жестоком обращении с персоналом. Ему определили штраф в размере 10 тысяч дирхамов (около 240 тысяч рублей). Турист вернул дело в суд для обжалования, но вместо этого получил приговор к тюремному сроку на 3 месяца.
 
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#туристы
#аэропорт
#самолет
#тюрьма
#закон
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Стало известно, сколько стоит самая дешёвая квартира в Таиланде
В Таиланде самая дешёвая квартира обойдётся в миллион рублей
30 ноября 2023, 09:20

Фото: istockphoto/Boyloso

Самая дешевая квартира на вторичном рынке Таиланда стоит чуть более миллиона рублей.
Об этом «Ленте.ру» рассказали эксперты компании «ГЖА.рф». За миллион можно купить объект площадью 30 квадратных метров, который расположен в Северной Паттайе. 

На втором месте по доступности квартира площадью 28 квадратных метров за 1,93 млн рублей, на третьем —квартира площадью 26 квадратных метров за 2,96 млн рублей. Все объекта расположены в Паттайе.

Ранее тревел-блогер Алексей Кутовой побывал во Вьетнаме, Лаосе, Таиланде, Малайзии, Индонезии и Камбодже и рассказал об опасностях азиатских курортов. Своим мнением он поделился в блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен». Во многих странах Азии процветают воровство и грабежи. В Малайзии, Вьетнаме и на Бали можно легко лишиться телефона. Его вырвут прямо из рук. Вторая опасность— болезни.

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Россиянка потратила на отдых в Адлере 300 тысяч рублей и осталась недовольна
30 ноября 2023, 08:09

Фото: istockphoto/AlbinaTiplyashina

Россиянка отдохнула с семьей в Адлере на 300 тысяч рублей и поделилась минусами поездки.
Порталу  «Тонкости туризма» она сообщила, что в номерах её отеля в 15 минутах от моря было довольно грязно. При том, что за дополнительную уборку нужно было доплачивать тысячу рублей. 

«Младшему ребенку полгода, так что приходилось её делать самим», — рассказывает туристка. 
Во время отдыха семья питалась в кафе и столовых. В целом на еду было потрачено 100 тысяч рублей. 

Туристка осталась недовольной аниматорами на набережной. Они взяли у нее пять тысяч рублей за пять фотоснимков. 

«Это ужас! Мы были очень расстроены», — вспоминает ситуацию туристк. 
Местный пляж также не пришёлся по душе россиянке. 

«Кругом галька, ходить без обуви просто невозможно, особенно ребенку. Море было теплое, но солнечных дней мы застали мало», жалуется туристка. 
Учитывая развлечения, перелет и проживание, семья из четырех человек потратила 300 тысяч рублей. При этом, по словам россиянки, в целом поездка ей понравилась.

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#туристы
#туризм
#новости
#россия
#курорты
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Туристам предложили карибский секс-круиз с оргиями за 190 тысяч рублей
29 ноября 2023, 19:40

Фото: istockphoto/Andre201

Британским туристам предложили карибский секс-круиз Temptation-2024 с оргиями, вечеринками топлес у бассейна, а также нудистскими зонами отдыха.
Daily Star пишет, что круиз запланирован на февраль 2024 года. Судно стартует из Майами и остановится в Нассау (Багамские острова), а также на острове Косумель, Мексика.

Цены начинаются от 2,1 тысячи долларов (примерно 190 тысяч рублей). Самый дорогой билет оценивается в 20 тысяч долларов (примерно 1,7 млн рублей) за люкс на четыре места. 

На борту пары, желающие поэкспериментировать, смогут воспользоваться «красной комнатой», «где царит свобода». На корабле будут действовать топлес-зоны. Можно будет посетить мастер-классы, семинары по сексологии. Но в обеденных зонах туристы должны находиться в одежде. 

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#секс
#туризм
#туристы
#новости
#общество
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Тревел-блогер Кутовой рассказал о скрытых опасностях популярных курортов Азии
29 ноября 2023, 08:27

Фото: istockphoto/Peera_Sathawirawong

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал во Вьетнаме, Лаосе, Таиланде, Малайзии, Индонезии и Камбодже и рассказал об опасностях азиатских курортов.
Своим мнением он поделился в блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен». Во многих странах Азии процветают воровство и грабежи. В Малайзии, Вьетнаме и на Бали туристы легко могут лишиться телефона. Его вырвут прямо из рук. Вторая опасность— болезни. 

«По всей Юго-Восточной Азии комары переносят лихорадку денге. Вакцины не существует. Единственный способ обезопасить себя — избегать мест с большим количеством москитов и пользоваться репеллентами», —рассказал турист. 
По его словам, в этом регионе часто уличные собаки нападают на людей. Особенно остро ситуация обстоит на Бали и в Таиланде. 

В Таиланде, Малайзии, на Филиппинах, в Индонезии и Мьянме особенно высок риск цунами. А в Индонезии есть несколько действующих вулканов. Также опасность представляет хаотичное движение на дорогах Азии. 

«Я бы рекомендовал вообще не садиться за руль в крупных городах, где слишком много транспорта», — предупредил Алексей Кутовой. 
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#туризм
#туристы
#туристический маршрут
#курорт
#курорты
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Россиянка побывала в Берлине и раскритиковала немецкие отели
29 ноября 2023, 08:14

Фото: istockphoto/hanohiki

Туристка из России побывала в Берлине и описала местный отель фразой «ремонт со времен Третьего рейха».
Девушка поделилась своими впечатлениями на портале «Тонкости туризма» на платформе «Дзен». Туристка остановилась в гостинице Upper Room Hotel. 

«Меня привлекла его цена и то, что он позиционируется как отель для некурящих. А ещё в нем говорят не только по-немецки, но и по-английски, и по-русски»,- объяснила свой выбор россиянка. 
Но девушку ожидало разочарование. 

«Запах в отеле стоит омерзительный, как будто ремонт не делали со времен Третьего рейха, да и проветривать забывают, наверное»,-рассказывает туристка.
Девушке не помогли с багажом, ей пришлось подниматься по винтовой лестнице.  По словам туристки, всё увиденное не было похоже на ту Германию, которая осталась в её памяти.

«Их любовь к чистоте легендарна. Списала все на нерасторопность персонала»,-нашла оправдание сервису блогерша. 
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#германия
#новости
#туризм
#туристы
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