В Подмосковье создают агроусадьбу с зоопарком

Источник фото: агроусадьба «Попова Шляпа»
На базе подмосковного сельхозугодия создают новую зону экотуризма - агроусадьбу «Попова Шляпа». Проект получил название по аналогии с озером в городском округе Воскресенск, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Ферма в короткие сроки вводит в оборот неиспользуемые 12 га. На участке разместят гостевые дома, зоны отдыха для детей и взрослых, аллеи для прогулок, контактный зоопарк и водоём для рыбалки», – отмечается в сообщении.Уже ведутся работы по благоустройству территорий, наполнению контактного зоопарка и зарыблению водоема. В новый зоопарк заселили оленей, коров, собак, гусей, уток, цесарок и семью павлинов. Коллекцию пополнят и другие животные.
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Лора Луганская