В Подмосковье стартовал исторический фестиваль «Василий Татищев»

Фото: РВИО
На Исторической тропе Василия Татищева в подмосковном Шахматове начался фестиваль, посвящённый одному из самых ярких российских государственных деятелей XVIII века. Первыми участниками стали школьники из посёлка Ивантеевка.
Для детей провели выездной открытый урок. Ребята побывали на знаменитой Исторической тропе близ деревни Шахматово и на Рождественском погосте, узнали о полной свершений судьбе Василия Татищева.
Историческая тропа Татищева протяжённостью 1,3 км была благоустроена летом благодаря сотрудничеству правительств Московской и Свердловской областей. Она берет начало в деревне Шахматово и ведёт к старинному Рождественскому погосту – месту захоронения Татищева.
Этот объект культурного наследия федерального значения ранее был недоступен для посещения, так как со временем оказался в лесу. Сейчас там сделали пешеходную зону с мостиками через овраги, освещением и скамейками. Теперь тропа доступна для посетителей круглый год.
Замглавы администрации городского округа Солнечногрск Мария Водяницкая считает, что вскоре тропа станет важным пунктом маршрутов исторического туризма.
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«Татищев вошел в историю как основатель городов Екатеринбург, Пермь, Ставрополь-на-Волге и как первый российский историк. Здесь, в семейной усадьбе Болдино, он провёл последние годы жизни, создал свои знаменитые труды «История российская» и «Собрание законов древних русских». Долгие годы усадьба была заброшена, сейчас её восстановлением занимается Российское военно-историческое общество», – рассказал директор Департамента просветительских программ РВИО Лев Капшуков.
Этот объект культурного наследия федерального значения ранее был недоступен для посещения, так как со временем оказался в лесу. Сейчас там сделали пешеходную зону с мостиками через овраги, освещением и скамейками. Теперь тропа доступна для посетителей круглый год.
Замглавы администрации городского округа Солнечногрск Мария Водяницкая считает, что вскоре тропа станет важным пунктом маршрутов исторического туризма.
«Радостно, что образовательный фестиваль в честь выдающегося государственного деятеля Петровской эпохи Василия Татищева стартовал именно у нас, в Солнечногорье. Надеюсь, что сюда будут приезжать люди, которые интересуются родной историей», – отметила Водяницкая.Исторический фестиваль «Открытые уроки. Василий Татищев» продлится до 29 сентября. В программе – открытие уроки, лекции и новые экскурсии для ребят. Фестиваль проводит Агентство развития внутреннего туризма в рамках образовательной программы «Дороги Победы. Путешествия для школьников».
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Лора Луганская