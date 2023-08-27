В Реутове состоялся фестиваль красок Холи

Фото: Радио 1
Фестиваль красок Холи в Реутове состоялся на территории парковочного пространства ТЦ «Шоколад». Мероприятия организовано в рамках проекта «Лето в Подмосковье» от министерства культуры и туризма Московской области.
«Мы взяли идею фестиваля от индийского праздника, там в любой день можно провести фестиваль красок. Мы решили почему бы у нас в России не устроить такой же праздник. Это красочное мероприятие в прямом смысле, детям очень нравится и взрослым тоже. Мы много фестивалей проводили в Волоколамске, в Пушкино, а следующий фестиваль будет в Подольске», - рассказала Татьяна организатор фестиваля.
Фото: Радио 1
Фото: Радио 1
«Краски холи, это фестиваль, который длится некоторое количество времени, где люди покупают краски и сами решают, что с ними делать. Они могут кидаться ими, накрасить лицо, и это весело. Люди сами придумывают себе фестиваль, а мы даем им задатку в виде концерта и артистов», - отметил организатор мероприятия Никита.
Фото: Радио 1
В рамках фестиваля было несколько развлекательных программ, такие как «Битва красками», «Шоу-программа», «Дискотека». Приглашенными гостями стали Daasha, Vasya Chu, Nenorma, а также Sheba.
«Я выступаю на фестивале красок с 2015 года, и я видела, как он рос. Мы собирали и маленькие залы и собирали более 3000 человек, дарили людям радость и положительные эмоции. Зрители — это большой заряд энергии, как для артистов, так и для слушателей», - поделилась с «Радио 1» певица Алена Чудина.
Фото: Радио 1
В пресс-службе горадминистрации также добавили, что в рамках проекта губернатора Московской области «Лето в Подмосковье» в наукограде до конца лета в городских парках проводят различные культурные мероприятия. Жители и гости Реутова также смогут насладиться разнообразными культурными мероприятиями в городских парках.
«Нашим детям очень понравился фестиваль, они такие цветные, бегают, веселятся. Концерт очень хороший, артистов дети знают и подпевают их песни. Фестиваль действительно очень красочный, спасибо организаторам за прекрасный день», - отметила гость фестиваля красок Елена.Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова