В Риме объявили войну крысам в Колизее

Фото: istockphoto/Abhiraj Das Ghosh
Римские власти вышли на тропу войны с крысами.
Зелёные зоны, дорожные желоба и канализацию зачистят от грызунов, а потом расставят ловушки. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщила глава Совета Рима по защите окружающей среды Сабрина Альфонси.
Власти решили бороться с крысами после того, как туристы опубликовали фото с большим количеством крыс, бегающими на фоне исторического памятника.
В данный момент в Риме 7 млн грызунов. На каждого местного жителя приходится по 2,5 крысы.
По словам чиновников, причиной увеличения популяции крыс стала сильная жара. Также вырос туристический поток, который повлёк за собой увеличение мусора в городе.
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Власти решили бороться с крысами после того, как туристы опубликовали фото с большим количеством крыс, бегающими на фоне исторического памятника.
По словам чиновников, причиной увеличения популяции крыс стала сильная жара. Также вырос туристический поток, который повлёк за собой увеличение мусора в городе.
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Мария Фирсова