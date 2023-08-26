В России набирает популярность санаторный отдых





РЕН ТВ пишет, что санаторный отдых оказался в тренде. Популярностью пользуется новое направление в санаториях – психосоматическая терапия, во время которой психологи выявляют причину хронических заболеваний.Медицинский туризм начал набирать популярность ещё в период ковида. Тогда люди отправились поправлять здоровье. Сейчас санатории переживают вторую волну популярности, когда зарубежные поездки стали недоступны для многих россиян.К примеру, в Крыму один из старейших санаториев предлагает более 600 оздоровительных процедур. Что кому показано, определяют терапевты на месте.