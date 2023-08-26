В России набирает популярность санаторный отдых

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Тысячи человек готовы стоять в очередях за путёвками в санатории.
РЕН ТВ пишет, что санаторный отдых оказался в тренде. Популярностью пользуется новое направление в санаториях – психосоматическая терапия, во время которой психологи выявляют причину хронических заболеваний.
Медицинский туризм начал набирать популярность ещё в период ковида. Тогда люди отправились поправлять здоровье. Сейчас санатории переживают вторую волну популярности, когда зарубежные поездки стали недоступны для многих россиян.
К примеру, в Крыму один из старейших санаториев предлагает более 600 оздоровительных процедур. Что кому показано, определяют терапевты на месте.
Медицинский туризм начал набирать популярность ещё в период ковида. Тогда люди отправились поправлять здоровье. Сейчас санатории переживают вторую волну популярности, когда зарубежные поездки стали недоступны для многих россиян.
«На западе Крыма самая популярная процедура – пелоидотерапия. Это лечение грязью. Человека полностью обмазывают ей, оборачивают в теплое одеяло, вот как это выглядит. При этом грязь разогревают до 42 градусов. На одну процедуру уходит около 40 кг грязи», – рассказывает корреспондент РЕН ТВ Мери Бадунц.
«Мы уже готовы к старту новой программы по реабилитации женщин, перенесших мастэктомию. Это очень актуально на сегодняшний момент. Учреждений, которые предлагают подобные программы, в Крыму просто нет», – говорит главный врач Кирилл Куляев.Санаторная отрасль стоит на пороге своего ренессанса. Огромный поток людей здравницы ожидают осенью.
Ранее президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, направленные на создание национальной системы туристических троп с благоустройством прилегающих территорий и постройкой необходимых объектов инфраструктуры. Об этом сообщается в списке поручений, которые дал президент на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени».
Исполнением поручения Путина займутся правительство и Госдума. Внесение изменений в законодательство должно произойти до 30 декабря текущего года.
Ответственными за исполнение поручений Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина и спикера Госдумы Вячеслава Володина.
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Мария Фирсова