В России начал действовать стандарт для отелей «все включено»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В России вступил в действие стандарт оказания гостиничных услуг «все включено» и «ультра все включено»
В России начал действовать новый стандарт, касающийся предоставления гостиничных услуг по системам «все включено» и «ультра все включено», сообщает ТАСС.
Согласно этому стандарту, отели, работающие по системе «все включено», обязаны предоставлять своим гостям неограниченное количество алкогольных напитков российского производства во время обеда и ужина.
Дополнительно, для отелей, предлагающих услуги по системе «ультра все включено», существует требование предоставлять гостям доступ к не менее пяти различным видам импортных крепких алкогольных напитков.
Этот стандарт направлен на регулирование и повышение качества услуг, предоставляемых гостям в рамках указанных систем, и включает в себя конкретные требования к ассортименту предлагаемых алкогольных напитков.
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Согласно этому стандарту, отели, работающие по системе «все включено», обязаны предоставлять своим гостям неограниченное количество алкогольных напитков российского производства во время обеда и ужина.
Дополнительно, для отелей, предлагающих услуги по системе «ультра все включено», существует требование предоставлять гостям доступ к не менее пяти различным видам импортных крепких алкогольных напитков.
Этот стандарт направлен на регулирование и повышение качества услуг, предоставляемых гостям в рамках указанных систем, и включает в себя конкретные требования к ассортименту предлагаемых алкогольных напитков.
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Артем Кузьмин