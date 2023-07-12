В России создадут круглогодичные курорты на побережьях пяти морей

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К 2030 году в России создадут круглогодичные курорты на пяти морях. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма.
Круглогодичные морские курорты будут созданы на Балтийском, Азовском, Чёрном, Каспийском и Японском морях. Реализация этих проектов позволит создать в России не менее 44 тысяч новых гостиничных мест.
Приоритетными курортными местами станут Новая Анапа, Абрау Дюрсо, Крым, Каспийское побережье, Калининград и Приморский край. К этим регионам будут повышенные требования, поскольку для реализации проектов необходим комплексный подход. В частности, строительство новых отелей, устранение инфраструктурных неполадок, учёт нагрузки на авиасообщение, железнодорожные и автомобильные магистрали.
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«Ключевой показатель национального проекта – количество внутренних туристических поездок, которое должно составить не менее 140 млн к 2030 году, и 10 млн, которые обеспечат новые морские курорты, станет серьёзным вкладом в эту копилку. В планах – создать не менее 44 тыс. новых гостиничных номеров. Развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре», – сказал Чернышенко.
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Анастасия Чинкова