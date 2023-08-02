В России запущены групповые безвизовые поездки в Иран

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Групповые безвизовые поездки между РФ и Ираном запустили с 1 августа.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь слова на иранского посла в Москве Казема Джалали.
Ранее Россия с 1 августа запустила групповые безвизовые поездки в Китай. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что цена групповой безвизовой поездки в Китай составит от 80–90 тысяч рублей на человека. Об этом пишет NEWS.ru.
Вице-президент РСТ добавил, что стоимость будет рассчитываться с учетом безвизовой групповой поездки и количества дней. Отмечается, что в КНР можно летать в комбинированные туры в Шанхай, Пекин, Гуанчжоу и другие города.
Напомним, ранее вице-президенты Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что россияне смогут летать в 36 стран без пересадки. В 2023 году еще несколько стран откроются для прямых рейсов из России.
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«С 1 августа групповые туристические поездки должны быть запущены. Есть некоторые туристические агентства, которые признаются авторитетными и в Иране, и в России. Эти компании как раз берут туристов и группами везут в Россию и Иран без предоставления виз», — сказал Казем Джалали.
Вице-президент РСТ добавил, что стоимость будет рассчитываться с учетом безвизовой групповой поездки и количества дней. Отмечается, что в КНР можно летать в комбинированные туры в Шанхай, Пекин, Гуанчжоу и другие города.
Напомним, ранее вице-президенты Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что россияне смогут летать в 36 стран без пересадки. В 2023 году еще несколько стран откроются для прямых рейсов из России.
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Мария Фирсова