В Россию стали чаще приезжать туристы из Европы

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МИД России сообщает, что выдача туристических виз европейцам выросла на 57%.
Россия за первые 9 месяцев 2023 года выдала в европейских странах на 57% больше туристических виз, чем в прошлом году. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД Алексей Климов, пишет РИА Новости.
С его слов, с 1 января по 30 сентября 2023 года загранучреждениями МИД РФ в странах Европы было выдано 225 тысяч виз. При чём 141 тысяча приходится на туристические визы. Специалист уточняет, что по сравнению с 2022 годом общее количество выданных виз уменьшилось на 10%.
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С его слов, с 1 января по 30 сентября 2023 года загранучреждениями МИД РФ в странах Европы было выдано 225 тысяч виз. При чём 141 тысяча приходится на туристические визы. Специалист уточняет, что по сравнению с 2022 годом общее количество выданных виз уменьшилось на 10%.
«При этом выдача туристических виз возросла на 57%», — подчеркивает Алексей Климов.Но эти показатели далеки от 2019 года. Тогда европейцам выдали 1,645 млн виз, из них 1,112 млн приходилось на туристические.
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Мария Фирсова