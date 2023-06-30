В РСТ назвали новый тренд российских путешественников

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«Сейчас перелет и переезд подорожали, поэтому туристы стараются выбирать места поближе. Поэтому локальные и региональные туристические центры очень востребованы. Экономят на проезде, но повышают категорийность размещения, и ближе, конечно. Можно быстрее вернуться. В этом и есть особенность», — цитирует издание слова собеседника.
«Причем, выбор здесь широкий — не только Сочи, Анапа, есть и Туапсинский район. Он более оптимальный по цене. Азовское побережье еще более бюджетное. Это все востребовано. Также едут в Минводы. Там моря нет, но есть хорошая санаторно-курортная база», — добавил Юрий Барзыкин.
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