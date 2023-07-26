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В РСТ назвали стоимость групповой безвизовой поездки в Китай

26 июля 2023, 16:54

Фото: iStock/Tzido

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что цена групповой безвизовой поездки в Китай составит от 80–90 тысяч рублей на человека. Об этом пишет NEWS.ru.
Горин подчеркнул, такие перелеты должны появиться с 1 августа этого года.

«Для туристов будут пакетные предложения, мы надеемся, что возобновятся прямые перелеты на остров Хайнань. Стоимость турпакета зависит от набора услуг», — цитирует Горина NEWS.ru.


Вице-президент РСТ добавил, что стоимость будет рассчитываться с учетом безвизовой групповой поездки и количества дней. Отмечается, что в КНР можно летать в комбинированные туры в Шанхай, Пекин, Гуанчжоу и другие города.

Напомним, ранее вице-президенты Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что россияне смогут летать в 36 стран без пересадки. В 2023 году еще несколько стран откроются для прямых рейсов из России.

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#туризм
#Китай
#отпуск
#безвизовая поездка
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Мишустин призвал обратить серьезное внимание на качество туруслуг в России
26 июля 2023, 10:18

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что федеральные и региональные власти должны обратить серьезное внимание на качество туристических услуг в стране. Об этом он заявил во время совещания по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России.
Ранее по дороге к Каракольским озерам на Алтае опрокинулся грузовик с туристами. Группа туристов в составе 15 человек направлялась к Каракольским озерам в кузове грузовика. По последним данным, 1 человек погиб, 11 получили травмы.

Мишустин отметил, что власти вместе с бизнесом должны искать решения, чтобы подобные случаи больше не происходили. Премьер-министр добавил, что это касается не только Республики Алтай, но и всех регионов России. 

«Безопасность людей – должна быть в приоритете», — подчеркнул Мишустин.

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#Мишустин
#Россия
#туризм
#ДТП
#Алтай
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Стали известны вызывающие наибольший страх у россиян страны
Life: Россияне больше всего боятся ехать в США, Францию и Индию
26 июля 2023, 04:59

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Туристы из России рассказали, что больше всего они боятся ехать в США, Мексику, Францию, Тунис и Индию. Об этом пишет Life со ссылкой на аналитиков Ozon Travel и «Группа Ренессанс страхование».
В публикации говорится, что 53% россиян опасаются поездок в США, 49% — во Францию, 48% — в Мексику, 47% — в Тунис и в Индию.

Среди безопасных стран по мнению российских туристов оказались Мальдивы, ОАЭ, Сейшелы.

Аналитики отметили, что 28% участников опроса боятся путешествовать из-за возможного распространения нового вируса, 21% признались, что не хотят ехать заграницу из-за возможных проблем с возвращением на родину.

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#США
#Франция
#туристы
#Россия
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Россия и Танзания могут возобновить авиасообщение
25 июля 2023, 17:55

Фото:istockphoto/jocrebbin

Посол РФ в Додоме Андрей Аветисян рассказал о переговорах с Танзанией по возобновлению авиасообщения между странами.
«Ожидаем в ближайшие дни подписания нового соглашения между РФ и Танзанией о воздушном сообщении. Это станет основой для возобновления давно уже приостановленных прямых, регулярных рейсов в Танзанию», —поделился новостью Андрей Аветисян во время российско-африканской конференции дискуссионного клуба «Валдай».
ТАСС пишет, что речь идет о компании Azur Air, планирующей открыть прямое авиасообщение в зимний период из нескольких отечественных аэропортов.

Ранее из Шереметьево в субботу, 1 июля, вылетел первый после перерыва борт Москва — Варадеро. «Известия» пишут, что туристы купили билеты практически сразу, когда узнали о возобновлении авиасообщения с Кубой.

Рейс выполняет авиакомпания «Россия» на самолетах Boeing-777, который рассчитан на 457 пассажиров.

О возобновлении полетов на Кубу сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга 28 июня. Министерство подтвердило возобновление регулярного прямого авиасообщения с Кубой с 1 июля.

«Соответствующие перелеты будут осуществляться дочерней компанией «Аэрофлота» — авиакомпанией «Россия», — сообщила Мария Захарова.
 
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#Танзания
#авиасообщение
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Глава турагентства Ржевская: отдых в Абхазии для россиян впервые за 20 лет стал дороже Египта
25 июля 2023, 16:40

Фото: iStock/inewsistock

Руководитель турагентства «Сирена Тревэл» Юлия Ржевская заявила, что в 2023 году отдых в трехзвездочной гостинице Абхазии будет стоить дороже, чем в пятизвездочном отеле Египта. Об этом сообщает NEWS.ru.
«В Абхазии для двоих взрослых и ребенка если брать комфортный вариант, который ближе к четырем звездам, это уже 280 тыс. рублей. А раньше можно было отдохнуть за 120–150 тыс. рублей», — приводит слова Ржевской NEWS.ru.

По словам Ржевской, Абхазия стала одним из наиболее дорогих направлений, поэтому туда достаточно легко приобрести путевки.

Глава турагентства подчеркнула, что 3 авиабилета в Абхазию и обратно вместе с багажом на данный момент стоят около 70 тысяч рублей. Такая стоимость является очень высокой, по мнению Ржевской.

Напомним, ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что российским туристам не следует волноваться из-за лесных пожаров в Турции. Эксперт посоветовал россиянам постоянно контактировать со своими туристическими компаниями и агентствами.

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#туризм
#Абхазия
#Египет
#стоимость
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Самые популярные города Подмосковья для отдыха на Москве-реке летом
25 июля 2023, 15:36

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Сервис бронирования отелей и квартир «Твил» выявил 10 самых популярных направлений для отдыха на берегу Москвы-реки летом 2023 года.

По данным сервиса бронирования отелей и квартир «Твил» туристы путешествуют в подмосковные города от двух до четырех дней, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Самые популярные направления для отдыха на Москве-реке:

— Москва;

— Коломна; 

— Красногорск;

— Звенигород;

— Дзержинский; 

— Бронницы;

— Жуковский; 

— Воскресенск; 

— Можайск;

— Руза. 


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#Отдых
#отдых на воде
#Москва-река
#популярное направление
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Директор «Турпомощи» рассказал россиянам, как действовать в связи с лесными пожарами в Турции
25 июля 2023, 13:52

Фото: iStock/Choreograph

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что российским туристам не следует волноваться. Об этом пишет RT.
«На момент вчерашнего вечера и сегодняшнего утра эвакуация там нигде не требуется», — цитирует Осауленко RT.

Он также отметил, что Россия совместно с Турцией постоянно следит за ситуацией. 

Эксперт посоветовал россиянам постоянно контактировать со своими туристическими компаниями и агентствами. Директор «Турпомощи» добавил, что при изменении ситуации, до туроператоров и туристов доведут эту информацию.

Осауленко подчеркнул, что подобные ситуации с пожарами происходят регулярно, поэтому паниковать не нужно.

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#туризм
#Турция
#россияне
#пожар
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В таиландских провинциях выросло число случаев заболевания лихорадкой Денге
25 июля 2023, 13:21

Фото:istockphoto/martinatobolova

В 18 провинциях Таиланда, в их числе Пхукет, число случаев заболевания лихорадкой Денге заметно выросло.
Об этом пишет The Pattaya News, ссылаясь на генерального директора Департамента по контролю за заболеваниями Минздрава Таиланда Тарета Крассанайравонга.
 
За последние 18 недель в 8 провинциях всё чаще стали выявлять заболевание. В число данных территорий вошли популярные у туристов Пхукет и Краби. Эксперт также назвал Чонбкри, Районг, Трат, Сатун, Бангкок.
 
Если ситуация продолжит ухудшаться, то эти провинции объявят эпидемиологическими зонами.
 
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#лихорадка Денге
#Таиланд
#Пхукет
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Генконсульство России в Анталье призвало россиян не покидать отели из-за пожаров
25 июля 2023, 11:55

Фото: iStock/Leonid Ikan

Генконсульство России в Анталье рекомендовало туристам из России не покидать отели из-за лесных пожаров, которые разбушевались в Турции.
В генконсульстве следят за ситуацией и находятся на связи с местными властями и туроператорами. Обращений от российских туристов пока единицы.
 
Лесные пожары охватили три провинции Турции: Анталью, Манису и Кахраманмараш.
 
Кемер в Анталье считается традиционным курортом для россиян. По данным Telegram-канал Baza, огонь полыхает в районе «Фазелис Бей» со стороны отеля «Квинс Парк».
 
Пожарные пытаются остановить распространение огня. Эвакуация туристов к этому моменту не объявлялась.

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#Турция
#пожар
#туристы
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Россияне рассказали, в каких странах опасаются отдыхать
25 июля 2023, 09:34

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Россияне более всего боятся ехать в США, Францию и Мексику.
Многие россияне (28%) боятся лететь в другие страны из-за появления нового вируса. Чаще всего страх вирусов называли жители Красноярска (39%).

21% опрошенных опасается сложностей с возвращением обратно в Россию. Особенно это беспокоит москвичей (33%). Негативное отношение местных вызывает опасение у 11% опрошенных. Особенно столкнуться с этим бояться жители Перми (29%). Такие данные приводят Группа Ренессанс страхование и сервис OZON Travel.
 
Наиболее безопасными странами 71% считают Мальдивы, Сейшелы и ОАЭ. У поколения 41–50 лет любимой страной считается Аргентина (65%), у миллениалов — Болгария (70%), зумеры предпочли Кипр (64%).
 
Самыми опасными направлениями назвали США (53%), Францию (49%), Мексику (48%).

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#отпуск
#США
#Франция
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