В РСТ назвали стоимость групповой безвизовой поездки в Китай

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«Для туристов будут пакетные предложения, мы надеемся, что возобновятся прямые перелеты на остров Хайнань. Стоимость турпакета зависит от набора услуг», — цитирует Горина NEWS.ru.
Напомним, ранее вице-президенты Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что россияне смогут летать в 36 стран без пересадки. В 2023 году еще несколько стран откроются для прямых рейсов из России.
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