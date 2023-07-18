В РСТ раскрыли, сколько туристов вернули путевки в Крым

Фото: IStock/Travel Faery
После подрыва Крымского моста, который произошёл ночью 17 июля, одни туристы не смогли заехать в отели и гостиницы, другие — выехать из них. СМИ сообщают, что Россияне массово отказываются от отдыха в Крыму.
Однако директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь»», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко рассказал «Радио 1», что многие туристы надеются попасть в Крым и не отменяют бронирование.
Ранее также отмечалось, что туроператоры аннулируют брони без штрафов, предлагая полный возврат денежных средств или перенос сроков поездки в те же отели Крыма.
По словам Александра Осауленко, отельеры идут навстречу и тем туристам, которые сейчас находятся на территории Крыма.
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«Есть люди, которые решили изменить свои планы. Но это не носит массового характера. В большинстве, люди, которые приняли решение по отдыху в Крыму, они от своих решений отказываться не хотят, хоть осуществить это стало сложнее», — сказал Александр Осауленко.
По словам Александра Осауленко, отельеры идут навстречу и тем туристам, которые сейчас находятся на территории Крыма.
«Отдыхающие продолжают отдыхать. Сейчас восстанавливается железнодорожное сообщение, на новой трассе поток начал увеличиваться, поэтому выехать оттуда можно. А что касается тех, кто не смог выехать, то отели им пошли навстречу. Они бесплатно продлевали пребывание своих гостей», — добавил собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова