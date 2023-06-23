В РСТ рассказали об изменении цен на российских курортах

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Президент РСТ Уманский: «В Сочи стоимость отдыха выросла на 27%»
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что в основном стоимость отдыха на российских курортах выросла, в частности, цена отдыха в Красноярском крае, а именно в Сочи, прибавила в цена 27%.
Однако при подобных оценках необходимо рассматривать каждый регион нашей страны в отдельности. Так, в этом году отдых в Крыму дешевеет.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что туры в Турцию могут подорожать, но незначительно. Причиной такому является поднятие Центробанком Турции ставки до 15%, падение курса рубля и сезонность.
Однако при подобных оценках необходимо рассматривать каждый регион нашей страны в отдельности. Так, в этом году отдых в Крыму дешевеет.
«Говоря об отдыхе внутри страны, надо рассматривать каждый регион в отдельности. Если брать общие данные, то цена отдыха в стране выросла на 8,5-9% относительно прошлогодних показателей. Цена изменилась в пределах инфляции. Но есть регионы, в которых стоимость отдыха растёт более радикально. Самый яркий пример — Краснодарский край, а именно — Сочи. Здесь стоимость отдыха выросла на 27%», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей президент РСТ Илья Уманский.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что туры в Турцию могут подорожать, но незначительно. Причиной такому является поднятие Центробанком Турции ставки до 15%, падение курса рубля и сезонность.
Мелисса Тимофеева