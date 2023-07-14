В Рузе прошел первый день фестиваля йоги «Сердце лета»

Фото: Радио 1
В парке культуры и отдыха «Городок» в Рузе с 14 по 16 июля пройдет семейный йога-фестиваль «Сердце лета».
Целых три дня в парке будут проходить интересные занятия – гости смогут попробовать в себя в разных видах йоги, медитации, шаманских и тибетских практиках. Тренировки будут проводить лучшие преподаватели со всей России.
Все желающие также смогут принять участие в мастер-классах, продегустировать органические фермерские продукты, посетить ярмарку уникальных товаров и предметов ручной работы. Все три дня для гостей будет работать фудкорт с вкусной и здоровой едой.
Помимо этого, для жителей Подмосковья организована отдельная зона для детей с практиками и анимацией. Пока родители будут практиковаться в правильном выстраивании асан, дети смогут весело провести время под присмотром профессиональных аниматоров.
Посетить ярмарку, фуд-корт и детскую зону можно бесплатно. Если вы хотите принять участие в практиках, необходимо приобрести билет. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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«Я несколько лет назад начал заниматься йогой, погрузился, проникся во все это. Поэтому я решил, что нужно приобщить людей к этому движению. У нас изначально должна была быть другая локация, но в результате мы выбрали парк «Городок» в Рузе, где прекрасная атмосфера для проведения практик», - рассказал организатор йоги-фестиваля «Сердце лета» Эдуард Галушкин.
«Сегодня для участников фестиваля я провела гонг-медитацию. Гонг, это звукомассаж, он расслабляет, очищает, заряжает, это все полезно для человека. Гонг- это вселенский инструмент очищения, он очищает человека на физическом уровне, тело может онеметь, на ментально уровне, это когда человек чувствует себя некомфортно, то есть энергия неправильно течет, и на психологическом уровне, ведь в каждом из нас заложены определенные установки, страхи, все это надо вынимать и гонг в этом помогает», - поделилась инструктор по гонг-медитации, кундалини, осознанного расслабления Оксана Артамохина.
Помимо этого, для жителей Подмосковья организована отдельная зона для детей с практиками и анимацией. Пока родители будут практиковаться в правильном выстраивании асан, дети смогут весело провести время под присмотром профессиональных аниматоров.
«В какой-то момент мое тело почувствовало, что ему нужна йога, и я его послушала. Первое время было непросто, а потом тебе начинает это нравится. Думаю, что каждому надо попробовать йогу и это можно сделать на фестивале», - отметила участница фестиваля Светлана.
Посетить ярмарку, фуд-корт и детскую зону можно бесплатно. Если вы хотите принять участие в практиках, необходимо приобрести билет. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова