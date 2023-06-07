В Санкт-Петербурге планируют взимать курортный сбор

РИА Новости/Александр Гальперин
Питерский Парламент проголосовал за введение курортного сбора с 1 апреля 2024 года
В Парламенте Санкт-Петербурга поддержали в первом чтении законопроект о курортном сборе с туристов. Возможно, он начнёт действовать с 1 апреля 2024 года и составит 100 рублей в сутки, пишет «Интерфакс».
За введение такого сбора отдали голос 42 депутата, 3 воздержались, один депутат выступил против. Согласно документу, с 1 октября 2023 года эксперимент начнёт проводиться на всей территории города, но ставка в течение полугода будет нулевой, и начнёт действовать только с 1 апреля 2024 года.
Туристы должны будут при заселении заплатить за число дней проживания в отеле, исключая день заезда. Сумма не будет автоматически включаться в стоимость проживания. Если турист откажется платить, отель уведомит городские власти об этом в течение 2 дней.
Полученные средства будут перечисляться в Фонд развития курортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. От уплаты сбора могут быть освобождены дети, студенты, ветераны, участники спортивных мероприятий.
Ранее сообщалось, что возобновления туристического кешбэка с 1 июня в России не будет. АТОР связалась с министерством экономического развития РФ. В ведомстве подтвердили фейковый характер распространяемой информации о «кешбэке с 1 июня».
За введение такого сбора отдали голос 42 депутата, 3 воздержались, один депутат выступил против. Согласно документу, с 1 октября 2023 года эксперимент начнёт проводиться на всей территории города, но ставка в течение полугода будет нулевой, и начнёт действовать только с 1 апреля 2024 года.
Полученные средства будут перечисляться в Фонд развития курортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. От уплаты сбора могут быть освобождены дети, студенты, ветераны, участники спортивных мероприятий.
Ранее сообщалось, что возобновления туристического кешбэка с 1 июня в России не будет. АТОР связалась с министерством экономического развития РФ. В ведомстве подтвердили фейковый характер распространяемой информации о «кешбэке с 1 июня».
Мария Фирсова