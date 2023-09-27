В Сергиево-Посадском историко-художественном музее пройдет акция «День туризма»

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. В Подмосковье для жителей и гостей региона в этот день подготовили насыщенную программу, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Так, в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике пройдет акция «День туризма». Посетителей ждет бесплатный вход на выставки и экспозиции, кроме двух экспозиций Ризницы Троице-Сергиевой лавры.
Фото: официальный сайт Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника
На предстоящих выходных в музее будет открытый лекторий, это новый проект Сергиево-Посадского музея. Уже 30 сентября гостей музея будет ждать лекция, которая представляет исторические параллели. На ней вам расскажут о Москве и Троице-Сергиевом монастыре с 14 по 16 век, и познакомят вас с личностями великих московских князей, их достижениями и победами.
Фото: официальный сайт Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника
Фото: официальный сайт Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника
Отметим, что 27 октября бесплатные экскурсии предложат посетителям в Рузском краеведческом музее, Люберецком краеведческом музее, Культурно-эстетическом центре города Дзержинский, Ленино-Снегиревском музее, Щелковском историко-художественном музее и в других культурных точках Московской области.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото: официальный сайт Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника
«Мы стараемся ежегодно отмечать этот праздник, потому что музеи, это важная часть туризма в Московской области. Мы любим своих гостей, поэтому этот праздник проводим с размахом. И погода сегодня замечательная, и день хороший, это важный повод выбраться в музей. Но, если кому-то не удобно будет посетить наш музей сегодня, то и на выходных мы подготовили насыщенную программу», - рассказал заведующий отделом публикации и маркетинга Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника Константин Морозов.Фото: официальный сайт Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника
На предстоящих выходных в музее будет открытый лекторий, это новый проект Сергиево-Посадского музея. Уже 30 сентября гостей музея будет ждать лекция, которая представляет исторические параллели. На ней вам расскажут о Москве и Троице-Сергиевом монастыре с 14 по 16 век, и познакомят вас с личностями великих московских князей, их достижениями и победами.
Фото: официальный сайт Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника
«Хочу сделать акцент на новой выставке, которая работает в главном корпусе музея. Она называется «Уголь Донбасса». Это работы московского художника, нашего современника Сергея Марченко. Он к нам привез серию портретов, которые выполнены углем на грубом материале. Эти картины являются визуализированной памятью, которые формируют у людей образ героев современной России», - отметил Константин Морозов.
Фото: официальный сайт Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника
Отметим, что 27 октября бесплатные экскурсии предложат посетителям в Рузском краеведческом музее, Люберецком краеведческом музее, Культурно-эстетическом центре города Дзержинский, Ленино-Снегиревском музее, Щелковском историко-художественном музее и в других культурных точках Московской области.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова