В Сергиево-Посадском музее-заповеднике открылась выставка «квест» о мире животных. 

Фото: Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник
30 ноября в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике начала работать выставка «Звери земные и птицы небесные. Образы животных в христианском искусстве». Всего на выставке представлено больше 70 предметов из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника. Многие экспонаты демонстрируются впервые.
Как рассказала «Радио 1» заведующий отделом «Художественная культура Троице-Сергиева монастыря XIV-XVII вв.» Галина Черкашина, название выставки родилось из Библии. Фраза «Все звери земные, и все птицы небесные» заимствована из библии из обращения господа к ною и его сыновьям после всемирного потопа. Задача экспозиции – показать роль животных в жизни мира.
Фото: Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник
Фото: Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник
Кроме того, по словам организаторов экспозиции, выставка организована в форме «квеста». Задача каждого посетителя – найти животное на гравюре или иконе и понять его значение в конкретном событии.
Несколько графических листов, выполненных по мотивам фресок Рафаэля, «проявляют» библейские истоки образов животных, вошедших в арсенал христианской культуры.
Выставка будет принимать посетителей до 19 мая 2024 года.
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Фото: Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник
«Животный мир, являясь неотъемлемой частью земного бытия, всегда оказывал огромное влияние на окружающую действительность, в том числе и людей. Поэтому изображение зверей и птиц присутствует на материальных памятниках всех эпох, начиная с первобытного общества, изображение реальных и вымышленных животных существ присутствует на самых разных произведениях. Задача была на примере произведений XIV – начала XIX веков разобраться в наиболее значимых в христианской культуре животных, акцентировать внимание на их символическом значении», – отметила Галина Черкашина.Выставка позволяет узнать о различных вариантах соотношения животных символов и евангелистов, познакомиться с загадочным «евангельским тетраморфом», проследить как трансформировались образы всем нам хорошо известных животных на протяжении веков.
Фото: Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник
Кроме того, по словам организаторов экспозиции, выставка организована в форме «квеста». Задача каждого посетителя – найти животное на гравюре или иконе и понять его значение в конкретном событии.
«Здесь выставка немного как квест. Поскольку главные персонажи любого христианского произведения – это святые, но также на каждом произведении присутствует животное. И чтобы его увидеть, его сначала нужно найти. Посетителю придется подумать, что животное там делает, понять связь и расширить свое представление о христианском искусстве, христианском мире», – добавила собеседница.Фото: Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник
Несколько графических листов, выполненных по мотивам фресок Рафаэля, «проявляют» библейские истоки образов животных, вошедших в арсенал христианской культуры.
«Большое впечатление на меня произвела гравюра, которую мы также разместили на афише и на пригласительном билете. Это небольшой лист, графическое произведение начала XIX века с изображением сотворения животных. То есть момента, когда господь сотворяет земных животных. И на этой гравюре изображен процесс, но также есть и уже готовые представители фауны, в частности, лев, который похож то ли на человека, то ли на зверя, – у него радостное выражение лица. Также есть на гравюре и детали животных: где-то морда, где-то лапа. А учитывая, что в основе этой гравюры лежат фрески Рафаэля – известного итальянского художника начала XVI века – то все эти вещи приобретают особые значения», – объяснила Галина Черкашина.Фото: министерство культуры и туризма Московской области
Выставка будет принимать посетителей до 19 мая 2024 года.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Екатерина Шмакова