В Серпухове пройдёт региональный фолк-фестиваль, посвящённых трём Спасам

Фото: Минсельхозпрод МО
В Серпухове 2 сентября пройдёт седьмой региональный фолк-фестиваль «На стыке трёх губерний». Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода, его посвятят Медовому, Яблочному и Ореховому Спасам.
На фестивале организуют торговую улицу «Три спаса». Там можно будет попробовать и купить продукцию местных сельхозпроизводителей. Также на фестивале будет множество изделий народных промыслов от местных ремесленников.
Для гостей подготовили развлекательную программу: кулинарные и творческие мастер-классы для взрослых и детей, выступления фольклорных коллективов и уличных театров из Московской, Тульской и Калужской областей. Также на празднике проведут показ коллекций традиционного костюма.
Фестиваль пройдет с 13 до 17 часов по адресу: Серпухов, парк имени Олега Степанова, ул. Луначарского, 74.
Проводят фестиваль ежегодно. В народной традиции праздники, посвящённые трём Спасам, связаны со сбором урожая мёда, яблок и орехов, пшеницы и ржи.
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Для гостей подготовили развлекательную программу: кулинарные и творческие мастер-классы для взрослых и детей, выступления фольклорных коллективов и уличных театров из Московской, Тульской и Калужской областей. Также на празднике проведут показ коллекций традиционного костюма.
Проводят фестиваль ежегодно. В народной традиции праздники, посвящённые трём Спасам, связаны со сбором урожая мёда, яблок и орехов, пшеницы и ржи.
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Лора Луганская