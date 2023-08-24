В Серпухове пройдёт региональный фолк-фестиваль, посвящённых трём Спасам

В Музее техники Вадима Задорожного 26 августа состоится ралли автомобилей выпуска 20–70-х годов прошлого века, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. С 10 утра старинными машинами можно будет любоваться не только в выставочных залах, но и под открытым небом.