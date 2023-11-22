В Севастополе чиновница попала под проверку после критики туристов из Китая

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После высказывания начальника управления туризма Севастополя Ларисы Остапенко правоохранители проведут проверку.
Остапенко заявила, что регион не готов принимать китайских туристов. Во время доклада она заявила, что Севастополь не готов к приему туристов из Китая. По её словам, они не привозят в регион денежные средства, а вот нагрузка на туристическую инфраструктуру города сильно возрастает.
Вице-губернатор Мария Литовко заявила, что это сугубо личное мнение Остапенко, но никак не позиция администрации Севастополя.
Теперь чиновницу ждёт проверка из-за недопустимости таких комментариев из уст человека, который занимает должность начальника управления туризма.
Также с Остапенко провели беседу о недопустимости подобных высказываний.
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Вице-губернатор Мария Литовко заявила, что это сугубо личное мнение Остапенко, но никак не позиция администрации Севастополя.
Также с Остапенко провели беседу о недопустимости подобных высказываний.
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Мария Фирсова