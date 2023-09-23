В Северной Корее туристам не рекомендуют носить синие джинсы и слушать музыку

Фото: istockphoto/Lina Shatalova
Туристов в КНДР просят не носить синие джинсы из-за угрозы американизации.
Об этом рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь во время беседы с News.ru. По словам блогерши, джинсы в стране считаются признаком американизации. Также в КНДР нельзя одеваться и вести себя вызывающе, нельзя красить волосы, делать пирсинг. За просмотр сериалов или фильмов, которые создали в Южной Корее, можно попасть в тюрьму сроком от 5 до 15 лет.
Также в стране ограничен интернет и существует запрет на иностранную музыку.
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«Имеется запрет на ввоз определенных книг, нужно проверить, если вы везете с собой какую-то книгу, не подпадает ли она под запрет. В КНДР запрещены книги о КНДР и Южной Корее иностранных авторов», — рассказывает Ансталь.
«Мы не фотографируем ни военные объекты, ни мосты, ни здания госучреждений, а также местных жителей, не ходим по улице без гида, не разговариваем долго с местными жителями», — поделилась впечатлениями о стране Наталия Ансталь.Читайте также:
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Мария Фирсова