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В Северной Корее туристам не рекомендуют носить синие джинсы и слушать музыку

23 сентября 2023, 15:03
Фото: istockphoto/Lina Shatalova

Фото: istockphoto/Lina Shatalova

Туристов в КНДР просят не носить синие джинсы из-за угрозы американизации.
Об этом рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь во время беседы с News.ru. По словам блогерши, джинсы в стране считаются признаком американизации. Также в КНДР нельзя одеваться и вести себя вызывающе, нельзя красить волосы, делать пирсинг. За просмотр сериалов или фильмов, которые создали в Южной Корее, можно попасть в тюрьму сроком от 5 до 15 лет.
«Имеется запрет на ввоз определенных книг, нужно проверить, если вы везете с собой какую-то книгу, не подпадает ли она под запрет. В КНДР запрещены книги о КНДР и Южной Корее иностранных авторов», — рассказывает Ансталь.

Также в стране ограничен интернет и существует запрет на иностранную музыку.
«Мы не фотографируем ни военные объекты, ни мосты, ни здания госучреждений, а также местных жителей, не ходим по улице без гида, не разговариваем долго с местными жителями», — поделилась впечатлениями о стране Наталия Ансталь.
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#туризм
#туристы
#туристический маршрут
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В Подмосковье отметят Всемирный день яйца
21 сентября 2023, 19:40

Фото: Istockphoto / Watcharin panyawutso

Любители блюд из яиц 14 октября смогут отметить на ферме «Русский страус» в деревне Старые Кузьменки городского округа Серпухов Всемирный день яйца. Ферма подготовила интерактивную программу для детей от 5 до 10 лет, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Детям расскажут, чем питаются домашние птицы, как из яйца появляется цыплёнок, какие существуют породы птиц и связана ли окраска их перьев с цветом яиц, которые они дают. Дети смогут создать макет птичьего двора, населить его птицами оригами, сделать многофункциональную кормушку для кур и заготовить для них корм», – говорится в сообщении.
Также для всех желающих пройдёт демонстрационная дойка козы. 
 
История праздника началась в 1996 году. Тогда на конференции в Вене Международная яичная комиссия объявила, что каждый год во вторую пятницу октября будут отмечать всемирный яичный праздник. Многие страны с готовностью откликнулись на эту идею.
 
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В «Горках Ленинских» открылась выставка к 120-летию Соломона Телингатера

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#туризм
#минсельхозпрод мо
#яйца
#праздник
#ферма
#подмосковье
#московская область
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В «Горках Ленинских» открылась выставка к 120-летию Соломона Телингатера
21 сентября 2023, 14:57

Фото: официальный сайт Министерства культуры и туризма

21 сентября в музее-заповеднике «Горки Ленинские» откроется выставка «По проволоке строчки. К 120-летию Соломона Телингатера», посвященная памяти выдающегося отечественного дизайнера, мастера книжного, полиграфического, плакатного и шрифтового искусства.
«Я уверена, что у многих были книги, которые проектировал Телингатер и частично иллюстрировал, потому что он был одним из главных художников у издателей детской литературы. Телингатер является чудесным историком, дизайнером, проектировщиком, конструктором, или как он любил называть, инженером и фотомонтером книги», - рассказала куратор независимых выставок и проектов Елена Рымшина. 
Фото: официальный сайт Министерства культуры и туризма

Выставка – первый ретроспективный показ, на котором будут представлены все значимые работы художника, «фотомонтера», конструктора книг, великолепного каллиграфа и шрифтовика.
Книги, плакаты, шрифты Телингатера стали универсальными носителями точных характеристик эпохи, в которой жил художник. Его заслуги были отмечены премией и золотой медалью Иоганна Гутенберга – высшей наградой мирового профессионального сообщества. В России Телингатер стал первым среди советских художников, удостоенным этой награды.

Фото: официальный сайт Министерства культуры и туризма

«Людям будет интересно посмотреть на историю жизни человека, который не изменил своим юношеским идеалам. В нашей выставке больше житийной истории Телингатера, дополняя все это его превосходными работами. Мы поднимаем вопрос, как оставаться настоящим художником, не предавая себя и свои внутренние убеждения в сложных ситуациях и в суровой действительности, которая тебя окружает», - отметила Елена Рымшина. 

Фото: официальный сайт Министерства культуры и туризма

Всего в экспозиции представлено более 200 произведений мастера из собраний семьи Телингатера, Российской государственной библиотеки и музея-заповедника «Горки Ленинские»: авторские эскизы обложек и титульные листы, полосные и разворотные иллюстрации, подлинные военные рисунки и газеты военного времени с этими рисунками, плакаты и многое другое.

«Мы всех приглашаем на нашу выставку. Можно приехать всей семьей. Детям будет интересно изучить тонкости визуализации речи, посмотреть на анимированные буквы или узнать, как работать с каллиграфией. Также в программе у нас есть видеоролики, которые наглядно дают понять, как работают дизайнеры», - поделилась Елена Рымшина. 

Фото: официальный сайт Министерства культуры и туризма

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#дизайнеры
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Каширский котик добрался до Килиманджаро
21 сентября 2023, 14:15

Фото: г. о. Кашира

Талисман из Каширы добрался до знаменитого вулкана Килиманджаро. Каширский котик странствует вместе с Сашей Холодным, который продолжает путешествие «На Буханке вокруг света», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.


Когда он стартовал из Каширы, сотрудники местного краеведческого музея передали ему на удачу талисман.



«Каширский котик добрался до Килиманджаро! Его глазки увидели столько всего интересного. Обо всём, что он увидел, он обязательно расскажет, когда вернётся, сделав круг по земному шару. А пока едем дальше», – рассказал Саша Холодный.  



По его словам, к новому году путешественники планируют добраться до Кейптауна. А Каширский котик по возвращении займёт своё место в краеведческом музее города. 



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#кашира
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#туризм
#музей
#подмосковье
#московская область
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Путешественница рассказала, почему китайцы оголяют живот
21 сентября 2023, 08:13

Фото:.istockphoto/Tomas Ragina

Российская тревел-блогерша рассказала о привычке китайцев оголять живот на улице.
Своими наблюдениями девушка поделилась в блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен». Она пишет, что на улицах Китая встречаются мужчины с закатанными до груди футболками. Оказывается, так жители Китая спасаются от жары.
 
«Государство пытается с этим бороться, пропаганда ведётся, говорят, что на Западе с нас смеются, и что так ходить некультурно. Если у него большой живот, то значит, он может прокормить семью! Это ещё и способ показать, что не голодает», —объяснила китаянка такую привычку.
Также китайские мужчины отращивают длинный ноготь на мизинце «для удобства». 

Ранее сообщалось, что у многих туристов остались претензии к отдыху в Дубае, в частности, люди жалуются на большое количество автомобилей, отсутствие исторической архитектуры и достаточно развитой инфраструктуры для туристических прогулок.

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#туризм
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#мужчины
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В усадьбе Шахматово отметят праздник «Осенины»
19 сентября 2023, 20:55

Фото: Минкульт МО

В усадьбе Шахматово государственного мемориального музея-заповедника Дмитрия Менделеева и Александра Блока 21 сентября пройдёт традиционный праздник «Осенины». Он будет посвящён собранному урожаю, плодородию и семейному благополучию, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. Начало фестиваля – в 13 часов.
«Усадьба Блока встретит детей и взрослых в русских народных традициях – хороводами, старинными играми, песнями и частушками. Интерактивная программа расскажет о русских традициях выращивания и сбора урожая, значимости лошади в жизни крестьян. Посетители узнают о старинных рецептах заготовок на зиму, примут участие в мастер-классе», – говорится в сообщении.
Экскурсия по главному усадебном дому познакомит гостей с историей семьи Блока, творчеством поэта, жизнью семьи Бекетовых в Шахматове. Участникам квеста по территории усадьбы предстоит разгадать загадки и головоломки.
 
Также во время фестиваля можно будет покататься на лошадях, поиграть в крокет, посетить усадьбу Тараканово, выставки и экспозиции.

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Усадьба Мураново приглашает на фестиваль с дегустацией рыбных супов


 

 
#минкульт мо
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#праздник
#осень
#урожай
#московская область
#подмосковье
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Правительство выделит Подмосковью ещё 725 млн рублей на строительство модульных отелей
19 сентября 2023, 17:23

Фото: Фотобанк МО

Московской области дополнительно выделят 725 млн рублей от федерального правительства на создание модульных гостиниц. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы. Ранее соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
«В этом году Подмосковье с учётом дополнительного финансирования получит более 470 млн рублей, а в 2024 году – порядка 255 млн. В регионе успешно реализуется программа строительства модульных отелей, которые в последнее время набирают популярность. Здесь мы занимаем лидирующие позиции. В Московской области уже создано 65 глэмпингов», – сказала глава комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова
Она напомнила, что в Подмосковье действует закон о сдаче в аренду без торгов земельных участков для развития туристской инфраструктуры.

«Быстровозводимые отели значительно сокращают время инвестиций и сроки окупаемости. Вложений в такие конструкции требуется гораздо меньше, а их окупаемость выше», – отметила региональный депутат.
Она добавила, что поэтому возведение модульных гостиниц – хорошая возможность для расширения номерного фонда уже действующих отелей и  для старта новых проектов. 

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#правительство
#михаил мишустин
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Усадьба Мураново приглашает на фестиваль с дегустацией рыбных супов
19 сентября 2023, 16:47

Фото: Istockphoto / Ann_Zhuravleva

В музее-заповеднике «Усадьба Мураново» 30 сентября состоится гастрономический фестиваль «Аксаковская уха». Гостей познакомят с секретами приготовления рыбных супов разных стран, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль будет приурочен ко дню рождения известного писателя и заядлого рыбака, автора книги «Записки об уженье рыбы» Сергея Аксакова.
 
Посетителям предложат дегустацию рыбных супов. Они смогут попробовать уху по-царски, финскую уху лохикейтто, буайябез «А-ля Волга» и знаменитую аксаковскую уху с секретными ингредиентами. 
 
Помимо ярмарки, на фестивале пройдёт концерт с участием ансамбля народной песни «Первоцвет», фольклорного ансамбля Музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева из города Пушкино и скрипача-виртуоза Даниила Юзбашева

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#туризм
#минкульт мо
#усадьбы
#фестиваль
#гастрономия
#подмосковье
#московская область
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Исследование OneTwoTrip показало, где будут отдыхать россияне в октябре
OneTwoTrip: в России вырос спрос на заграничные путешествия
18 сентября 2023, 13:41

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провёл исследование, в результате которого выяснилось, что число россиян, которые планируют отправиться отдыхать за границу в октябре, значительно возросло. С результатами ознакомилась «Газета.Ru»
При этом, по сравнению с прошлогодними показателями за этот период, доля России снизилась до 55,5% (–12,0%). 

Россияне, путешествующие по своей стране, в октябре предпочтут отправиться в Москву. Так, 20,8% всех бронирований приходится именно на столицу. Следом в рейтинге идёт Санкт-Петербург с 19,1% оформленных путёвок. За ним следует Сочи (18,4%).

Также «Газета.Ru» отметила, что среди россиян популярны Казань, Калининград, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Россияне, которые планируют посетить зарубежные страны, предпочитают Турцию, а именно, Стамбул. Его доля составляет 8,7% от общего числа зарубежных бронирований. Затем идут Италия (город Римини) и Армения (Ереван). 

Кроме того, популярны среди россиян и Рим, Париж, Бангкок, Дубай и Милан.

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#рейтинг
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В Губернском театре показали премьеру семейного спектакля «Золотой ключик»
16 сентября 2023, 03:03

Фото: Радио 1

Московский Губернский театр 16 сентября представил первую премьеру нового сезона семейный спектакль «Золотой ключик» по всеми любимой повести Алексея Толстого. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Эти образы взаимно перетекали из головы художника в мою. Нам хотелось по-новому пересказать историю, которую мы все знаем и любим. А самое главное, сделать ее более емкой и актуальной. Когда знаешь материал, тебе необходимо абстрагироваться от тех канонов, которые ты знаешь. Да уже все есть, референсы, кино, но нужно было посмотреть на картинку с другого угла, а это очень тяжело. Мне в этот момент помогает музыкальный ряд, нам хотелось сделать спектакль мощным, энергичным, с событийными действиями, которые не дают детям заскучать», - рассказала режиссер постановки Алла Решетникова.

Фото: Радио 1

Сюжет «Золотого ключика» знаком не одному поколению читателей. История Коллоди о Пиноккио стала известна и бесконечно любима в России. В Губернском театре акцент сделали на том, как ребенок постигает окружающий его мир. Образ Буратино в спектакле сыграл молодой актер Алексей Ярмущик.

«Я в первые участвую в детской сказке и пока мне нужно привыкать к новому залу, сцене, зрителю. Я переживаю, смогу ли передать живого персонажа, но я не сдаюсь и буду работать над образом Буратино дальше», - поделился Алексей Ярмущик.

Фото: Радио 1

Создатели спектакля обещают, что «вместе с Буратино мы узнаем, что скрыто за потайной дверцей с нарисованным очагом, стоит ли это сокровище таких невероятных испытаний, и как важно, чтобы рядом с открытым, простодушным детским сердцем были верные друзья и мудрые взрослые».
В роли Мальвины - Ирина Токмакова и Дарья Рябцева, Пьеро сыграют Эдуард Айткулов и Евгений Сыркин, Артемона - Сергей Ренсевич и Иван Иванов. Задействованы и другие артисты труппы.

Фото: Радио 1
 
«Изначально, если брать Мальвину по фильму, то такую героиню мне было бы скучно играть. Но, благодаря нашему режиссеру, мы ее нашли такой смешной и веселой. Я играла получеловека, полукуклу. И понятно, что мы только в начале поиска, какой должна быть настоящая Мальвина. Если вот брать героя Пьеро, режиссер нам поставил задачу, что мы не злимся на него, а относимся к нему с большой любовью. Много вопросов, про мой большой бант. Работа с ним была очень интересной. На репетициях я была с другим бантом, который полностью лежал на мне, и это было не удобно. В итоге было испробовано 4 банта, и тот который вы увидели на сцене самый гармоничный и практичный вариант», - отметила Ирина Токмакова.

Фото: Радио 1

Спектакль будет идти на Малой сцене, ближайшие показы - 16 сентября и 15 октября.Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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