В Шатуре состоится вечер памяти Виктора Цоя

Фото: участник группы «Киноманы» Никита Пушкин
В поселке Радовицкий будет организован вечер памяти Виктора Цоя, для поклонников прозвучат его песни под живой звук. Мероприятие проходит при продержке туристического проекта «Лето в Подмосковье» от Министерства культуры и туризма МО.
Встречу, посвященную Виктору Цою, устраивает вокально-инструментальная группа «Киноманы» из Радовицкого ДК. Такая встреча организуется уже второй год подряд.
Для всех поклонников творчества Виктора Цоя в этот вечер прозвучат его песни под живой звук. Молодые таланты приглашают всех поклонников Цоя вспомнить и спеть его знаменитые песни. Начало в 19:00, вход на концерт свободный, но рассчитан на гостей старше 6 лет.
Отметим, что Виктор Цой 15 августа 1990 года погиб в автомобильной катастрофе. С тех пор каждый август поклонники творчества группы «Кино» собираются вместе, чтобы вспомнить легендарного рок-музыканта и спеть его песни.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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«В Радовицком Доме культуры талантливые ребята решили организовать вокально-инструментальную группу. Идея принадлежала старшекласснику Никите Пушкину. Он обратился к старшим товарищам-работникам Дома культуры, которые с интересом его поддержали. Так появилось новое клубное формирование в Доме культуры «Вокально-инструментальная группа «Киноманы», в состав которой вошли старшеклассники Никита Пушкин и Степан Кузнецов, педагоги Елена Веселова и Михаил Кузнецов, балетмейстер Дмитрий Фролов. Все они большие любители творчества Виктора Цоя, поэтому первое их выступление в 2022 году было посвящено рок-группе «Кино». Первым концертом заинтересовались не только местные жители. Очень приятно было увидеть в зале гостей из г. Шатура, а именно президента федерации армрестлинга городского округа Шатура Константина Рабиновича», - рассказал участник группы «Киноманы» Никита Пушкин.
«В этом году наша группа решила повторить такой памятный вечер, но уже в новом составе - молодежном. Группу дополнили 14-летние подростки Павел Смирнов и Арина Павлова. Сам концерт пройдет в новом формате: солист – Виктор Цой. Оцифрованный голос кумира миллионов прозвучит под музыкальное сопровождение группы «Киноманы». Надеемся, что в этом году интерес к выступлению нашей группы будет высоким и зрители получать настоящее наслаждение от встречи с любимыми песнями», - поделился Никита Пушкин.
Отметим, что Виктор Цой 15 августа 1990 года погиб в автомобильной катастрофе. С тех пор каждый август поклонники творчества группы «Кино» собираются вместе, чтобы вспомнить легендарного рок-музыканта и спеть его песни.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова