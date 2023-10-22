В Сочи туристы жалуются на клопов-«вонючек», которые заполонили город

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Осенью полчища мраморных клопов оказались в жилых домах и отелях Сочи.
Насекомые вызывают недовольство туристов, сообщает портал Sochi1.ru. Жители Сочи называют мраморных клопов вонючками. Насекомые забираются в помещения сквозь узкие щели и прячутся в одежде, оставляя неприятное впечатление у туристов.
Замначальника отдела карантина растений Южного межрегионального управления Россельхознадзора Геннадий Бабенко рассказал, что с приходом холодов теплолюбивые клопы устраиваются на зимовку.
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«Я приехал домой в Сибирь и обнаружил, что привез эту гадость домой. Даже не знаю как. Надеюсь, в наших суровых условиях оно не приживется», — сказал один из путешественников.
«Клоп слетается и образовывает колонии. Вот чем вызвано его массовое нашествие», —объяснил Геннадий Бабенко.Мраморные клопы появились в Сочи после Олимпиады 2014 года. Для людей они не представляют опасности, но наносят серьёзный ущерб сельскому хозяйству. Например, в 2018 году насекомые уничтожили весь урожай цитрусовых в Абхазии.
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Мария Фирсова