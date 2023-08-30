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В США охотники 6 часов сражались с огромным аллигатором и установили рекорд

30 августа 2023, 19:43
Фото: iStock/alan64

Фото: iStock/alan64

В США охотники на аллигаторов поймали 4-метровую особь и установили новый рекорд Миссисипи.
WFTV пишет, что аллигатора сумели выловить Таннер Уайт, Дон Вудс, Уилл Томас и Джоуи Кларк на реку Язу 25 августа. Им встретились несколько 3-метровых рептилий, но они хотели побить прежнее достижение, поэтому искали более крупных аллигаторов. Вскоре охотники встретили такую особь.

Аллигатор оказался очень сильным и несколько раз срывался с крючка. Охотники сражались с ним около 6 часов. Битва шла до половины четвертого утра. Аллигатор оказался длиной 4,3 м и весом 364 кг. Животное оказалось на 7 см длиннее предыдущего самого длинного аллигатора Миссисипи, пойманного в 2017 году.

«Мы знали, что аллигатор большой, но были просто поражены, насколько огромными оказались его спина и голова. Сюрреализм какой-то. В этом году мы закончили гоняться за крупняком. Я бы даже сказал, что можно карьеру завершать, если честно», —сказал охотник Дон Вудс.
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#охота
#сша
#рекорд
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Туристка из Испании побывала в Сочи и раскритиковала россиянок
30 августа 2023, 19:29

Фото: istockphoto/Galina Zhigalova

Испанка назвала россиянок не самыми умными женщинами.
Испанка, отдохнув в Сочи, раскритиковала россиянок за их отношение к мужчинам, пишет портал «Сочи24».
 
«Может быть, в России женщины и самые красивые, но, по мне, так не самые умные», —заявила туристка. Испанку огорчили зацикленность женщин на мужчинах и готовность россиянок терпеть неудобства и жертвовать карьерой.
Европейка назвала отношение россиян к иностранцам доброжелательным, но считает, что знакомиться с местной культурой лучше в Санкт-Петербурге. По её словам, она не пожалела об отпуске в Сочи, но больше на этот курорт не вернулась бы.

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#сочи
#женщины
#отношения
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На Бали полиция задержала россиянку из-за истерики в магазине
30 августа 2023, 18:05

Фото: istockphoto/znm

Российская туристка устроила в магазине истерику, после чего её задержали полицейские на индонезийском острове Бали.
Портал Nusa Bali пишет, что жители района Южная Кута вызвали полицию, когда увидели женщину, которая танцевала, кричала и снимала с себя одежду в магазине на улице Джалан Бали Клиф.
 
«Она продолжила сопротивляться, поэтому наши полевые офицеры сразу же надели на нее наручники», —сообщил полицейский Агунг Кетут Сурьянегара.
Женщина оказалась россиянкой. Её отвезли в больницу для обследования на предмет психических отклонений. После медицинской экспертизы её придётся встретиться с сотрудниками иммиграционной службы.

Ранее сообщалось, что экс-жена Гуфа Айза-Лилуна Ай попала в ДТП на Бали. По словам Айзы, она наехала на мотоцикл с человеком, и это её первая авария на острове. Блогерша решила поехать по короткой, но узкой дороге домой. Ей пришлось сдать назад, чтобы пропустить другую машину. Отъехав, она услышала «жесткий хруст». Пострадавшим оказался русский турист.

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В США скат-хвостокол вонзил ядовитый шип в спину туристки

В Гватемале проснулся смертоносный вулкан Фуэго
#полиция
#туризм
#туристы
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В Гватемале проснулся смертоносный вулкан Фуэго
30 августа 2023, 17:41

Фото: iStock/longtaildog

Фуэго располагается в западной части Гватемалы.
Вулкан возвышается почти на 4 тысячи метров над уровнем моря. Он окружён вулканическим каскадом. Вулкан очень активный и привлекает туристические толпы.
 
5 лет назад извержение вулкана явилось настоящей катастрофой для местных жителей. А сейчас с помощью дрона люди могут увидеть, как Фуэго изящно просыпается и демонстрирует свой неспокойный характер.
 
Ранее сообщалось, что мальчик упал в кратер вулкана, когда гулял с семьёй. Ребёнок подошел к самому краю кратера вулкана Кситле, не удержался и упал с 50-метровой высоты. Возможной причиной падения стали дожди, обрушившиеся на регион. Из-за них земля возле кратера стала скользкой.

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#новости
#природа
#туризм
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Этим летом увеличилось число поездок россиян в Дагестан
30 августа 2023, 17:05

Фото: istockphoto.com/znm

Количество поездок туристов в Дагестан выросло на 20% по сравнению с прошлым годом, регион стал вторым в Северо-Кавказском федеральном округе по посещаемости этим летом. Об этом сообщили в сервисе бронирования отелей МТС Travel.
При этом, Северный Кавказ в целом в этом году посетило на 15% туристов, чем в прошлом.

Как передаёт Газета.ру, средняя продолжительность путешествия по Дагестану этим летом составила пять дней. Наиболее часто в регион приезжали отдыхать в июле.

Отмечается, что наибольшее число туристов, посетивших Дагестан, приехали из Москвы (19%), Ставропольского края (8%), Чеченской республики (8%) и Кубани (6%).

До этого сообщалось, что в России набирает популярность санаторный отдых. Медицинский туризм начал набирать популярность ещё в период коронавируса, когда люди отправились поправлять здоровье. Сейчас санатории переживают вторую волну популярности, когда зарубежные поездки стали недоступны для многих россиян.

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В России набирает популярность санаторный отдых
 
#россия
#туризм
#регион
#путешествия
#дагестан
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В США скат-хвостокол вонзил ядовитый шип в спину туристки
30 августа 2023, 14:36

Фото: iStock/VILevi

Кристи О''Брайен вместе с мужем приехала отдохнуть на один из пляжей города Раскин (Флорида).
WTVT сообщает, что американка вошла в воду по колено, когда вздрогнула от сильного укола в спину. Женщина выбежала из воды и поняла, что её атаковал скат-хвостокол, который вонзил шип в спину и повис на плече.
 
Спасатели отрезали хвост ската, а врачи в больнице извлекли шип из спины О'Брайен. Он вошел под кожу почти на 10 см и чуть не задел лёгкое. Женщина будет находиться в больнице неделю, чтобы медики полностью вывели яд животного из организма.

Скаты-хвостоколы обычно не нападают на людей, но могут атаковать, если на них наступить. Яд ската опасен и может вызывать спазмы, рвоту, мышечный паралич. Человек даже может умереть. Но данные животные классифицируются учёными как неагрессивные и не представляющие прямой угрозы для людей.

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#туризм
#туристы
#животные
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У жителей Подмосковья появится возможность посетить Дом Сурановых в Коломне
2 сентября состоится праздничное открытие Дома Сурановых
29 августа 2023, 18:07

Фото: пресс-служба яблочно-книжного фестиваля

2 сентября 2023 года в рамках Международного яблочно-книжного фестиваля состоится праздничное открытие Дома Сурановых.
С 8 сентября можно посетить дом тремя способами на выблор. Об этом сообщает пресс-служба яблочно-книжного фестиваля. Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. 

Фото: пресс-служба яблочно-книжного фестиваля

Дом Сурановых был построен в 1799 году и расположен сейчас в самом центре исторической Коломны. Дом отреставрировали и сейчас он открывает свои двери путешественникам, желающим переместиться во времени и пространстве –– в Коломну полуторавековой давности.

Фото: пресс-служба яблочно-книжного фестиваля

Жалающие смогут посетить дом тремя способами, различными по продолжительности и степени погружения: Неурочный визит «Вне игры», который длится 30 минут – самый свободный способ познакомиться с Домом, когда вы проходите как тени и можете самостоятельно, без сопровождения историков знакомиться с пространствами дома, где оживает история. Гостевой визит «На игре» по продолжительности 90 минут позволит туристам погулять по Дому Сурановых и познакомиться с одним из его обитателей – гувернанткой, горничной или дядькой-денщиком. Гости осмотрят все комнаты, узнают об особенностях купеческого быта, традициях семьи и продегустируют подлинно сурановские лакомства. Также, есть программа Жизнь в Доме «Не игра», где гости смогут насладиться историей в течение 30 часов. Это максимальное погружение в купеческий быт 1890 года, где вы сможете, на время забыть о современных проблемах, положив свой гаджет в сейф, переодевшись в одежду конца XIX века и пожить в течение суток в историческом доме. Все жители Дома Сурановых живут по четкому распорядоку дня и занятий купеческой семьи 1890 года. Эту программу могут выбирать пары или семьи с детьми, до 5 человек, включая бабушек и дедушек. 

Фото: пресс-служба яблочно-книжного фестиваля
 
Проекты «Жизнь коломенская. Не игра» и «Жизнь коломенская. День и ночь» осуществляются Коломенским центром познавательного туризма «Коломенский Посад» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.  

Фото: пресс-служба яблочно-книжного фестиваля

Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский Посад» занимается общим развитием исторической составляющей города – Коломенского посада. Центр проводит социокультурные исследования, проекты по реставрации исторических точек и приспособление их под новые задачи, музеи, арт-пространства, кафе и образовательные центры. «Коломенский Посад» активно принимает участие в восстановлении традиционных производств и ремёсел, в реновации городской среды с акцентом на наследие и символические ресурсы. 

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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В Клину во второй раз прошел уникальный гала-концерт «Ночь Чайковского». 

В Реутове состоялся фестиваль красок Холи. 




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#дома
#семьи с детьми
#игры
#коломна
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«Россия» возобновит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай к началу бархатного сезона в ОАЭ
28 августа 2023, 20:00

Фото: iStock/aapsky

Авиакомпания «Россия» (входит в «Аэрофлот») с 30 сентября начнёт запускать ежедневные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Такая мера связана с наступлением в Объединённых Арабских Эмиратах бархатного сезона, что привлечёт туда большое количество туристов.

Полёты будут осуществляться на самолётах Airbus 319 из аэропорта Пулково в аэропорт Аль-Мактум.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» (входит в «Аэрофлот») начнёт запускать прямые рейсы из Волгограда в Дубай. Рейсы будут выполняться два раза в неделю. Продажа билетов на официальном сайте компании уже ведётся.

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#авиасообщение
#санкт-петербург
#россия
#авиакомпания
#аэрофлот
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В Клину во второй раз прошел уникальный гала-концерт «Ночь Чайковского»
28 августа 2023, 18:21

Фото: Радио 1

В усадьбе Демьяново в городском округе Клин 27 августа во второй раз прошел гала-концерт «Ночь Чайковского», художественным руководителем которого является народный артист СССР Юрий Башмет, гостями гала-концерта стали более 10 тысяч человек, передает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«Что касается исполнителей, очень важно, что сегодня солистами в этом концерте будут новоиспеченные лауреаты конкурса Чайковского, который недавно прошел. Есть талантливые музыканты из других стран, у которых прекрасные голоса, и на гала-концерте вы их смогли услышать»,- рассказал Юрий Башмет. 

Фото: Радио 1
 
Солистами концерта стали лауреаты только что прошедшего XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Сергей Давыдченко (фортепиано) и Ким Ке Хи (скрипка, Республика Корея), певцы Максим Лисиин и Альбина Тонких (Беларусь), Шарль Ределле (валторна, Франция), Федор Освер (гобой) и Иван Сендецкий (виолончель). За дирижерским пультом Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Маэстро Юрий Башмет.

Фото: Радио 1
 
«Замечательно, прекрасно, великолепно, как и в прошлом году. Чайковский не может вызывать другие эмоции, особенно в хорошем исполнении. А конкурс, который прошёл в этом году, это великолепно, новые музыканты, новые исполнители, новые жизни у произведений Чайковского, потому что для духовых инструментов Чайковский не писал произведения. Здесь как раз конкурс ставит такую цель, как Чайковский писал «Я желал бы всеми силами своей души, чтобы музыка моя распространялась», как раз эта цель сейчас и осуществляется с помощью конкурса», - поделилась с «Радио 1» зритель гала-концерта Елена. 

Фото: Радио 1

Зрителям также представили световое и визуальное шоу, которые создали единую композицию постановки. На гала-концерте прозвучали произведения П.И. Чайковского: скрипичный и Первый фортепианный концерты, пеццо-капричиозо для виолончели с оркестром, арии из опер «Иоланта» и «Пиковая дама». Гала-концерт прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области.

Фото: Радио 1
 
«Сейчас это колоссальный концерт и удивительное событие. Концертов много планируется, Клин один, но благодаря Юрию Абрамовичу концертные площадки увеличиваются. Усадьба Демьяново становится важной точкой на культурной карте страны, как это было раньше, и это не может не радовать», - отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. 

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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В Реутове состоялся фестиваль красок Холи. 

На яблочно-книжный фестиваль в Коломне ждут не менее 13 тыс посетителей. 

На сыроварне Олега Сироты отметят «Праздник урожая». 

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#эмоции
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Не всё включено: Российские туроператоры продают путёвки в отели Турции с безалкогольным all inclusive
АТОР: Российские туроператоры начали продавать путёвки во «всё включено» без алкоголя
28 августа 2023, 14:14

Фото: iStock/grinvalds

Российские туроператоры начали продавать путёвки в турецкие отели с безалкогольным «всё включено». Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Уточняется, что такие туры обходятся на 7-9% дешевле. И уже семь гостиниц страны, которые предлагает туроператор Anex, входят в эту категорию. Среди них есть как халяльные отели, где в религиозных рамках не предлагаются алкогольные напитки, так и «светские», в которых отсутствие алкоголя является нововведением.

В пресс-службе туроператора подчеркнули, что такая опция создана, в основном, для туристов с детьми, которые хотят спокойно отдохнуть. Но в настоящее время это немассовая услуга.

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#турция
#россия
#атор
#алкоголь
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