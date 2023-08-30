В США охотники 6 часов сражались с огромным аллигатором и установили рекорд

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В США охотники на аллигаторов поймали 4-метровую особь и установили новый рекорд Миссисипи.
WFTV пишет, что аллигатора сумели выловить Таннер Уайт, Дон Вудс, Уилл Томас и Джоуи Кларк на реку Язу 25 августа. Им встретились несколько 3-метровых рептилий, но они хотели побить прежнее достижение, поэтому искали более крупных аллигаторов. Вскоре охотники встретили такую особь.
Аллигатор оказался очень сильным и несколько раз срывался с крючка. Охотники сражались с ним около 6 часов. Битва шла до половины четвертого утра. Аллигатор оказался длиной 4,3 м и весом 364 кг. Животное оказалось на 7 см длиннее предыдущего самого длинного аллигатора Миссисипи, пойманного в 2017 году.
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Аллигатор оказался очень сильным и несколько раз срывался с крючка. Охотники сражались с ним около 6 часов. Битва шла до половины четвертого утра. Аллигатор оказался длиной 4,3 м и весом 364 кг. Животное оказалось на 7 см длиннее предыдущего самого длинного аллигатора Миссисипи, пойманного в 2017 году.
«Мы знали, что аллигатор большой, но были просто поражены, насколько огромными оказались его спина и голова. Сюрреализм какой-то. В этом году мы закончили гоняться за крупняком. Я бы даже сказал, что можно карьеру завершать, если честно», —сказал охотник Дон Вудс.Читайте также:
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Мария Фирсова