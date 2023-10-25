В США рыбак выловил огромную рыбу и побил 72-летний мировой рекорд

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Уэстону удалось вытащить из воды панцирника длиной почти 2,5 метра, весом 128,3 кг. Рыбе примерно 100 лет. Предыдущий рекорд ловли миссисипского панцирника по версии IGFA устанавливали 72 года назад. Тогда рыба, которую поймали, весила 126,5 кг.
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