В США скат-хвостокол вонзил ядовитый шип в спину туристки

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Кристи О''Брайен вместе с мужем приехала отдохнуть на один из пляжей города Раскин (Флорида).
WTVT сообщает, что американка вошла в воду по колено, когда вздрогнула от сильного укола в спину. Женщина выбежала из воды и поняла, что её атаковал скат-хвостокол, который вонзил шип в спину и повис на плече.
Спасатели отрезали хвост ската, а врачи в больнице извлекли шип из спины О'Брайен. Он вошел под кожу почти на 10 см и чуть не задел лёгкое. Женщина будет находиться в больнице неделю, чтобы медики полностью вывели яд животного из организма.
Скаты-хвостоколы обычно не нападают на людей, но могут атаковать, если на них наступить. Яд ската опасен и может вызывать спазмы, рвоту, мышечный паралич. Человек даже может умереть. Но данные животные классифицируются учёными как неагрессивные и не представляющие прямой угрозы для людей.
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Спасатели отрезали хвост ската, а врачи в больнице извлекли шип из спины О'Брайен. Он вошел под кожу почти на 10 см и чуть не задел лёгкое. Женщина будет находиться в больнице неделю, чтобы медики полностью вывели яд животного из организма.
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Мария Фирсова