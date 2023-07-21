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В Стамбуле сократились запасы водохранилищ до 40% от нормы из-за жары

21 июля 2023, 20:44

Фото:istockphoto/Fatih Deger

В Турции запасы воды в водохранилищах за неделю сократились на 2% — до 40% от нормы.
Это минимальные показатели впервые с 2014 года, сообщает газета Daily Sabah, ссылаясь на городское управление водоснабжения и канализации (ISKI).

Запасы воды в водохранилищах по нормам должны составлять 868,7 млн куб. м. Однако к утру 21 июля они сократились до 346 млн куб. м. Причиной сокращения водных запасов стала жара. К примеру, на прошлой неделе в Турции зафиксировали рекордную температуру +49,1 градуса.


По данным агентства водоснабжения Стамбула, ежедневное потребление воды в турецком городе превысило 3,5 млн куб. м. Это стало самым высоким показателем в истории.

Ранее сообщалось, что ведущий эксперт NASA по климату Гэвин Шмидт сообщил, что июль 2023 года, возможно, станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

The Guardian пишет, что в 2023 году на Земле был самый жаркий июнь за всю историю наблюдений. Это следует из анализа глобальной температуры NASA. А июль 2023 года, возможно, станет самым жарким месяцем на Земле за сотни, а может и тысячи лет. Об этом рассказал журналистам директор Годдардовского института космических исследований NASA Гэвин Шмидт.

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#Турция
#вода
#жара
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Фракция ЛДПР подготовила законопроект о налоговом вычете в 13% за турпутевки по РФ
21 июля 2023, 14:15

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Лидер партии Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале сообщил, что фракция ЛДПР в Госдуме подготовила законопроект о новом налоговом вычете в 13% за туристические поездки по России. Об этом пишет АГН «Москва».
«Путешествия по России заряжают мощнейшей энергией и вдохновляют сильнее, чем многие иностранные курорты», — приводит слова Слуцкого  АГН «Москва».

Лидер партии пояснил, что согласно законопроекту за счет вычета можно будет вернуть до 13% потраченных денежных средств на тур по стране.

Слуцкий дополнил, что «Туристический бонус» позволит людям не только посмотреть красоты России, но и «воспитывать детей в духе патриотизма и уважения к Родине».

Напомним, ранее аналитики перечислили туристические направления, которые чаще всего выбирают россияне для летнего отпуска в 2023 году. По данным Яндекс Путешествий 81% пользователей сервиса проведут лето в России, 11% остановили выбор на странах ближнего зарубежья, 8% — ближнего зарубежья.


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#ЛДПР
#Слуцкий
#туризм
#Россия
#налоговый вычет
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РСТ: Монголия востребована у российских туристов
Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин сообщил, что Монголия востребована у российских туристов
21 июля 2023, 12:42

Фото: iStock/inewsistock

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что в 2022 году крупные российские туроператоры организовывали совместно с монгольскими партнёрами туры для развития туристического направления в Монголию. Об этом пишет RT.
«Акцент в туре делался и на культурно-познавательные особенности, и на паломнические», — цитирует Барзыкина RT.

Вице-президент РСТ подчеркнул, что, несмотря на необходимость решения вопросов транспорта, Монголия востребована у россиян.

Напомним, ранее вице-президенты Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что россияне смогут летать в 36 стран без пересадки. Отмечается, что в 2023 году еще несколько стран откроются для прямых рейсов из России. Вице-президент РСТ Александр Осауленко уточнил, что российским туристам прямым рейсом из страны доступны практически все зарубежные туристические безвизовые направления. К ним относятся: Египет, Турция, Таиланд и другие.

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#РСТ
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#туризм
#россияне
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Аналитики назвали самые популярные направления у россиян для летнего отдыха
Яндекс Путешествия: Большинство россиян выбрали для летнего отдыха в 2023 году Россию, Турцию и Армению
20 июля 2023, 23:11

Фото: iStock/yuliasverdlova

Аналитики перечислили туристические направления, которые чаще всего выбирают россияне для летнего отпуска в 2023 году. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследования Яндекс Путешествий.
В публикации говорится, что 81% пользователей сервиса проведут лето в России, 11% остановили выбор на странах ближнего зарубежья,  8% — ближнего зарубежья.

Отмечается, что самыми популярными странами среди россиян для отпусков заграницей стали Турция, Казахстан, Армения, Азербайджан и Узбекистан. Среди городов России отдыхающие отдают предпочтение Санкт-Петербургу, Сочи, Анапе, Геленджику, Москве и Владивостоку.

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#Россия
#туристы
#лето
#отдых
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На Межрегиональном фестивале ухи в Белоомуте ждут около 1 тыс гостей
20 июля 2023, 19:15

Фото: Минсельхозпрод МО

В посёлке Белоомут городского округа Луховицы 22 июля пройдёт Х межрегиональный фестиваль «Царская уха». Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Фестиваль проведут на левом берегу Оки. Предполагается, что он соберёт около 1 тыс гостей. В программе - театрализованные представления, выступления музыкантов, историко-патриотического клуба, катания на лошадях. Будет также развёрнут детский городок, пройдёт флешмоб с ростовой куклой.
 
Помимо этого, гостей ждут ярмарка сельхозпродукции, мастер-классы от поваров и дегустация ухи.

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В Подмосковье пройдёт литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ».
 

 

#Московская область
#Подмосковье
#фестиваль
#туризм
#уха
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«Победа» запускает прямые рейсы в Дубай из Волгограда
20 июля 2023, 16:47

Фото: istockphoto/frentusha

Еще один российский город получит прямое авиасообщение с Дубаем. Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») с 29 октября запустит прямые рейсы до города в Эмиратах из Волгограда.
Известно, что полеты будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и субботам. «Победа» на своем официальном сайте уже открыла на рейсы продажу билетов, сообщается в релизе компании. Время в полете будет составлять около четырех с половиной часов. Кроме того, также дважды в неделю, по средам и воскресеньям, из Волгограда можно будет улететь в Стамбул.

В настоящее время «Победа» осуществляет ежедневные рейсы в Дубай из аэропорта «Внуково» в Москве. В рамках расширения региональной программы зарубежных полетов в октябре компания также запустит рейсы в Дубай из Махачкалы и в Гюмри (Армения) из Сочи.

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#дубай
#волгоград
#победа
#полет
#рейс
#компания
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Депутат Бессараб рассказала, стоит ли ждать возвращения туристического кешбэка
20 июля 2023, 13:05

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью RT прокомментировала предложение депутата Виталия Милонова о создании федеральной программы с целью развития инфраструктуры туристических мест, а также рассказала, вернётся ли туристический кешбэк.
Эксперт пояснила, что развивать санитарные удобства, без сомнения, необходимо, однако этим уже занимаются, имеются все необходимые программы, поэтому предложение Милонова лишь повторяет ранее принятые запросы.

Кроме того, она заявила в беседе с RT, что продление туристического кешбэка невозможно. Но она выразила надежду на возвращение программы в будущем, поскольку это выгодно как для самих туристов, так и для туристического бизнеса городов России.

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#туризм
#кешбэк
#инфраструктура
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Депутат Милонов рассказал, чего не хватает туристам в российских городах
20 июля 2023, 12:44

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Необходимо разработать федеральную программу, целью которой станет улучшение инфраструктуры российских городов, пользующихся популярностью у туристов. С таким предложением депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру строительства и жилищно-коммунального хазяйства России Ирека Файзуллина, передаёт RT.
Депутат уточнил, что наиболее популярными направлениями для туризма в России стали Москва, Санкт-Петербург, Великий и Нижний Новгород, Казань, города Золотого Кольца, Дальний Восток. Они активно развиваются, однако недостатки всё же остаются.

«Между тем на мой адрес поступает немало сообщений от граждан, которые указывают на неочевидные, но системные недостатки туристических городов и мест. В частности, множество обращений касаются дефицита или полного отсутствия общественных туалетов, пеленальных комнат и мест для личной гигиены», — пояснил Милонов.

В связи с этим, туристы сталкиваются с большими трудностями при посещении туристических мест, уточнили в RT.

Милонов предложил разместить в городах как можно больше общественных туалетов, в которых будут расположены пеленальные комнаты и места для кормления грудью. Но он уточнил, что внешний вид сооружений должен вписываться в окружающий архитектурный ансамбль, чтобы не портить вид города.

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#туризм
#Россия
#Милонов
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Туристы в Турции рассказали о способах защиты от аномальной жары
19 июля 2023, 18:21

Фото: istockphoto/primipil

Новая волна удушающей жары захватила турецкие курорты и города. Туристы рассказали, какие способы и ухищрения помогают им пережить аномальные температуры и не получить тепловой удар.
В Анталье, Мармарисе, Бодруме и на других курортах сорокаградусная жара держится уже около недели. Даже ночью столбик термометра не опускается ниже 32-33 градусов. Бывалые туристы рассказали корреспонденту РИА Новости, что жара, конечно, легче переносится, когда есть возможность регулярно плавать. 

Туристка из Баку сообщила, что не впервые попадает в такую «баню». Она сообщила, что в первую очередь выбирает такую локацию, чтобы было море и горы. В таких местах вечерами прохладнее, что позволяет наслаждаться прогулками или походами в ресторан. Она рассказала, что ходит на море ранним утром, а пик жары, с 12 до 16 часов, пережидает в торговых центрах или других помещениях, оборудованных кондиционерами.

Также она считает, что очень важно уделять внимание еде и напиткам. Пища должна быть легкой, а вместо привычной колы лучше попробовать, например, айран. И, конечно, нужно обязательно носить головной убор. Под палящим солнцем легко получить солнечный удар.

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#турция
#жара
#курорт
#солнце
#турист
#кондиционер
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Россиянам назвали альтернативы отдыху в Турции и Египте
19 июля 2023, 17:18

Фото: iStock/CJ_Romas

Названы альтернативные маршруты для отдыха россиян. Об этом сообщает «Утро.ру».
В этом году российские туристы столкнулись с трудностями при выборе курорта. Так, в Краснодарском крае наблюдаются обильные осадки, а отдых в Турции или Египте обойдётся в немалую сумму.

Однако есть альтернатива таким курортам. Например, Мальдивы, которые в последнее время стали вполне доступны для россиян из-за падения цен. До них, кстати, можно долететь без пересадок из Москвы, уточняет «Утро.ру».

Кроме того, порадует туристов и Ливан. Далеко не многие знают о возможностях отдыха в этой стране, но поездка туда обойдётся в разы дешевле. При этом, россияне смогут насладиться Средиземным морем, попробовать местную кухню и полюбоваться красотами природы. Но не обойдётся и без минусов: из России нет прямых рейсов, а на некоторых пляжах много мусора.

Ещё одним хорошим местом отдыха является Тунис. Сервис там очень похож на турецкий или египетский, но поездка обойдётся дешевле. Плюсом является прямой перелёт из Москвы и Санкт-Петербурга.  

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#туризм
#Мальдивы
#Ливан
#Тунис
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