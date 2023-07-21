В Стамбуле сократились запасы водохранилищ до 40% от нормы из-за жары

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В Турции запасы воды в водохранилищах за неделю сократились на 2% — до 40% от нормы.
Это минимальные показатели впервые с 2014 года, сообщает газета Daily Sabah, ссылаясь на городское управление водоснабжения и канализации (ISKI).
Запасы воды в водохранилищах по нормам должны составлять 868,7 млн куб. м. Однако к утру 21 июля они сократились до 346 млн куб. м. Причиной сокращения водных запасов стала жара. К примеру, на прошлой неделе в Турции зафиксировали рекордную температуру +49,1 градуса.
По данным агентства водоснабжения Стамбула, ежедневное потребление воды в турецком городе превысило 3,5 млн куб. м. Это стало самым высоким показателем в истории.
Ранее сообщалось, что ведущий эксперт NASA по климату Гэвин Шмидт сообщил, что июль 2023 года, возможно, станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.
The Guardian пишет, что в 2023 году на Земле был самый жаркий июнь за всю историю наблюдений. Это следует из анализа глобальной температуры NASA. А июль 2023 года, возможно, станет самым жарким месяцем на Земле за сотни, а может и тысячи лет. Об этом рассказал журналистам директор Годдардовского института космических исследований NASA Гэвин Шмидт.
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Запасы воды в водохранилищах по нормам должны составлять 868,7 млн куб. м. Однако к утру 21 июля они сократились до 346 млн куб. м. Причиной сокращения водных запасов стала жара. К примеру, на прошлой неделе в Турции зафиксировали рекордную температуру +49,1 градуса.
Ранее сообщалось, что ведущий эксперт NASA по климату Гэвин Шмидт сообщил, что июль 2023 года, возможно, станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.
The Guardian пишет, что в 2023 году на Земле был самый жаркий июнь за всю историю наблюдений. Это следует из анализа глобальной температуры NASA. А июль 2023 года, возможно, станет самым жарким месяцем на Земле за сотни, а может и тысячи лет. Об этом рассказал журналистам директор Годдардовского института космических исследований NASA Гэвин Шмидт.
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Мария Фирсова