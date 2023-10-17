В Таиланде боятся массового наплыва туристов из России

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Представители таиландского турбизнеса опасаются, что продление безвиза до 90 дней для российских туристов плохо скажется на бизнесе.
Bangkok Post пишет, что в Таиланде может появится больше желающих нелегально работать гидами, водителями и многими другими.
Экс-президент Совета по туризму Чонбури и исполнительный директор группы Sunshine Hotels and Resorts Танет Супорнсахасрунгси считают, что продление безвиза плохо скажется на занятости местного населения. При этом более позитивно новости восприняли туроператоры на Самуи и Пхукета.
В настоящее время неизвестно, когда законопроект вступит в силу.
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Экс-президент Совета по туризму Чонбури и исполнительный директор группы Sunshine Hotels and Resorts Танет Супорнсахасрунгси считают, что продление безвиза плохо скажется на занятости местного населения. При этом более позитивно новости восприняли туроператоры на Самуи и Пхукета.
«У нас проживает много долгосрочных туристов и удаленных работников из России. Продление срока только увеличит это количество»,- сообщает президент туристической ассоциации Самуи Ратчапорн Пулсавади.Ранее правительство Шри-Ланки намеревалось отменить визовый сбор для туристов из России. Об этом сообщил министр туризма страны Харин Фернандо. Уточняется, что министр совместно со своим коллегой из министерства общественной безопасности внёс законопроект об отмене визовых сборов с граждан ряда стран. Помимо России в список попали Китай, Индия, Таиланд и Индонезия.
В настоящее время неизвестно, когда законопроект вступит в силу.
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Мария Фирсова