В Таиланде британский пенсионер выжил в озере среди змей

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В Таиланде экстренные службы спасли 77-летнего британца, оказавшегося в водоёме с большим количеством змей.
Daily Record сообщает, что пенсионер плыл по реке на лодке. Течение унесло его в заросли. Лодка застряла в иле. Мужчина не мог выбраться с небольшого островка посреди реки.
Пенсионер позвонил спасателям. Они 6 часов пытались определить местонахождение британца. По словам спасателей, туристу очень повезло. В местах, где он застрял, обитают опасные змеи, в их числе питоны.
Пенсионер не получил серьёзных травм. Спасатели помогли ему добраться домой.
Ранее сообщалось, что в Пакистане дети застряли на канатной дороге на высоте почти 370 метров. ЧП случилось в горном районе Баттаграм. Во время движения по канатной дороге у кабинки оборвались 2 из 3 тросов. Уже 9 часов люди висят на высоте 365 м.
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Пенсионер позвонил спасателям. Они 6 часов пытались определить местонахождение британца. По словам спасателей, туристу очень повезло. В местах, где он застрял, обитают опасные змеи, в их числе питоны.
Ранее сообщалось, что в Пакистане дети застряли на канатной дороге на высоте почти 370 метров. ЧП случилось в горном районе Баттаграм. Во время движения по канатной дороге у кабинки оборвались 2 из 3 тросов. Уже 9 часов люди висят на высоте 365 м.
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Мария Фирсова