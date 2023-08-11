В Таиланде могут ввести пляжный «комендантский час»

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В таиландском городе Патайя, возможно, введут пляжный «комендантский час».
Bangkok Post пишет, что на пляжах постоянно устраивают шумные вечеринки до утра, после чего остаются мусорные горы. В городскую администрацию местные жители жалуются на ночных гостей пляжа, которые веселятся там с портативными колонками и алкоголем.
Ранее сообщалось, что туристов, которые отдыхают на популярном тайском острове Пхукет, предупредили об экологической опасности.
The Thaiger пишет, что пляжи курорта Азии, которые находятся вдоль береговой линии национального парка Сиринат, в их числе Най-Янг, Май-Кхао, Най-Тон и Лаян, залиты нефтью. Местные жители и представители парка ликвидируют нефтяные пятна и собирают смоляные шарики на прибрежной территории. Туристов попросили не посещать данные места.
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«Сейчас город думает о том, чтобы ввести часы открытия и закрытия этих пляжей, поскольку это может стать решением проблемы», —рассказал заместитель мэра Патайи Вуттисак Ремкичакан.
The Thaiger пишет, что пляжи курорта Азии, которые находятся вдоль береговой линии национального парка Сиринат, в их числе Най-Янг, Май-Кхао, Най-Тон и Лаян, залиты нефтью. Местные жители и представители парка ликвидируют нефтяные пятна и собирают смоляные шарики на прибрежной территории. Туристов попросили не посещать данные места.
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Мария Фирсова